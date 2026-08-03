Модель получила полную защиту от воды по стандарту IPX8

Компания Xiaomi расширила ассортимент устройств для личного ухода, добавив в каталог платформы Youpin компактную электробритву Mijia Portable Electric Shaver Pro. Как сообщается, новинка выполнена в цельнометаллическом алюминиевом корпусе и ориентирована на использование в поездках и повседневное ношение.

Источник изображения: Xiaomi

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По данным производителя, бреющий блок устройства оснащен двухкольцевой сеткой и лезвиями из нержавеющей стали. Конструкция дополнена встроенным датчиком касания, который автоматически запускает мотор при контакте с кожей и останавливает его при отдалении. Модель получила полную защиту от воды по стандарту IPX8, что позволяет промывать ее под краном и использовать для влажного бритья.

Источник изображения: Xiaomi

Согласно спецификациям, встроенный аккумулятор обеспечивает до 60 дней работы на одном заряде при ежедневном использовании. Разработчики также предусмотрели возможность работы прибора непосредственно во время зарядки.

Источник изображения: Xiaomi

Новинка представлена в трех цветах: золотистом, серебристом и темно-сером. На этапе предзаказа на китайском рынке устройство доступно по специальной цене 296,65 юаня(около 42 долларов США).