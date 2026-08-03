Компания Xiaomi расширила ассортимент устройств для личного ухода, добавив в каталог платформы Youpin компактную электробритву Mijia Portable Electric Shaver Pro. Как сообщается, новинка выполнена в цельнометаллическом алюминиевом корпусе и ориентирована на использование в поездках и повседневное ношение.
По данным производителя, бреющий блок устройства оснащен двухкольцевой сеткой и лезвиями из нержавеющей стали. Конструкция дополнена встроенным датчиком касания, который автоматически запускает мотор при контакте с кожей и останавливает его при отдалении. Модель получила полную защиту от воды по стандарту IPX8, что позволяет промывать ее под краном и использовать для влажного бритья.
Согласно спецификациям, встроенный аккумулятор обеспечивает до 60 дней работы на одном заряде при ежедневном использовании. Разработчики также предусмотрели возможность работы прибора непосредственно во время зарядки.
Новинка представлена в трех цветах: золотистом, серебристом и темно-сером. На этапе предзаказа на китайском рынке устройство доступно по специальной цене 296,65 юаня(около 42 долларов США).