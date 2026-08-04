Запустить её могут в промежутке между 2027 и 2028 годами.

В планы компании Microsoft на 2027 год может входить запуск программы по портированию игр Xbox 360 на новые устройства бренда. К таким устройствам могут относиться брендированные ПК, портативные игровые компьютеры и игровые приставки Xbox нового поколения, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ресурс The Verge.

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash (отредактировано)

В руках журналистов ресурса The Verge, предположительно, оказался документ, разосланный Microsoft разработчикам игр, и содержащий график поэтапного расширения обратной совместимости игр Xbox, а также некоторые другие подробности. Издатели игр, участвующие в программе, контролируют лицензирование, ценообразование и сроки выпуска наименований в каталоге Xbox Game Pass, а специалисты Microsoft занимаются вопросами, связанными с разработкой, сертификацией и поддержкой.

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Неизвестно, кто из разработчиков и издателей уже присоединился к программе. Как считают журналисты, не стоит ожидать лавины игр Xbox 360 по подписке Xbox Game Pass, каталог будет наполняться постепенно.

В рамках плана по расширению совместимости в октябре 2026 года на ПК должны выпустить четыре оригинальные игры Xbox. Это BliNX: The Time Sweeper; Conker: Live and Reloaded; Crimson Skies: High Road to Revenge; Fusion Frenzy. Далее список планируют расширять.