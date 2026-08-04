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Счастливчик купил ПК на Core Ultra 7 265F с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 в 2 раза дешевле его текущей цены
Пользователю улыбнулась удача.
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Кризис на рынке компьютерных комплектующих продолжает негативно влиять на ценники ПК, но некоторым покупателям везёт приобрести сборку по сниженной в несколько раз цене, как это и произошло с участником платформы Reddit под ником Material-Junket214, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Material-Junket214/Reddit

По словам пользователя, в процессе посещения местного магазина Walmart он обнаружил ПК iBUYPower Y40, оснащённый процессором Intel Core Ultra 7 265F, видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 12 ГБ, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным NVMe-накопителем ёмкостью 1 ТБ и блоком питания мощностью 750 Вт, цена которого была установлена на отметке в 800 долларов США, что он посчитал выгодной сделкой.

Источник фото: Material-Junket214/Reddit

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Как отмечает издание, реальная стоимость такой сборки заметно выше — обычно ценник аналогичного ПК стартует от 1700 долларов, что более чем в два раза выше по сравнению с ценой, которую заплатил удачливый покупатель.

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#geforce rtx 5070 #core ultra 7 265f
Источник: wccftech.com
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