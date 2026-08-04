Windows теперь установлена ​​менее чем на 60 процентах компьютеров пользователей интернета.

В течение последних двенадцати месяцев Windows от Microsoft доминировала на североамериканском рынке операционных систем. До июня 2026 года ее рыночная доля составляла более 66%. В июне доля Windows внезапно упала ниже 60% и оставалась на этом уровне в июле (57,6%).

Изображение: нейросеть qwen

Согласно данным Statcounter, рыночная доля Linux в июне увеличилась до 6,1%, а в июле — до 10,6%. По сравнению с июлем 2025 года это означает рост в два раза. В мае 2026 года рыночная доля Linux была даже ниже четырех процентов. Источник: Statcounter

Эксперты Windows Latest попытались разобраться в этом явлении. В конце концов, не было никаких очевидных оснований предполагать, что Linux внезапно стала так популярна.

Первый ключ к разгадке возможных причин предполагаемого ажиотажа вокруг Linux можно найти в методологии, используемой Statcounter. Она не фокусируется на отдельных людях или компьютерах. Статистика основана на анализе трех миллиардов просмотров страниц на более чем миллионе сайтов по всему миру.

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Если девять просмотров страниц генерируются с системы Linux и только один с машины Windows, Statcounter покажет 90-процентную долю Linux и 10-процентную долю Windows. Это несмотря на то, что в каждом случае задействован только один компьютер, а доля компьютеров с каждой операционной системой должна составлять 50%.

Соответственно, Windows Latest предполагает, что внезапный рост доли рынка Linux на Statcounter в первую очередь связан с большей распространенностью автоматизированных ботов и агентов ИИ. Дистрибутивы Linux часто используются в виртуальных машинах и на серверах.

Данные Cloudflare подтверждают это предположение. Этот веб-сервис не только регистрирует операционную систему при доступе, но и предназначен для различения запросов от людей и ботов.

При включении ботов Cloudflare Radar также показывает увеличение доли рынка Linux. В июле 2026 года она достигла 16%. Доля Windows составила всего 55% – падение на десять процентных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем.

Если доступ ботов отключен в Cloudflare Radar, доля Linux падает до 4,7%. Доля Windows снова растет до 65%. Доля macOS в 28% остается совершенно неизменной при включении и выключении доступа ботов.