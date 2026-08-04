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В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Российский двигатель ПД-35 проходит стендовые испытания, тогда как британский Rolls-Royce Trent 1000 уже многие годы эксплуатируется на Boeing 787 Dreamliner. Обе установки относятся к классу мощных двухконтурных турбовентиляторных двигателей большой тяги. Сопоставление проведено по пяти ключевым параметрам.
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По показателям максимальной тяги обе силовые установки находятся в близком диапазоне. ПД-35 разрабатывается под значение 35 тонн; в процессе тестирования двигатель-демонстратор превысил этот рубеж, достигнув на некоторых режимах около 40 тонн. Trent 1000 в зависимости от версии выдаёт от 29 до 35 тонн. По данному критерию позиции двигателей оцениваются как равные.

Изображение: коллаж ChatGPT

В области технических решений также отмечается примерный баланс. Trent 1000 оборудован цифровой системой управления FADEC, степень двухконтурности достигает 10:1, в конструкции вентилятора используются широкохордные титановые лопатки. ПД-35 также оснащается FADEC и опирается на наработки семейства ПД-14. Отличительная черта российского двигателя — композитные лопатки вентилятора, в то время как Rolls-Royce планирует внедрение подобных материалов только в перспективной модели UltraFan. Поскольку ПД-35 находится на этапе испытаний, окончательные выводы об эффективности его решений делать преждевременно — в этом аспекте также фиксируется равенство.

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По топливной экономичности преимущество на стороне Trent 1000. Этот двигатель создавался специально для Boeing 787 Dreamliner с приоритетом снижения эксплуатационных затрат. Благодаря применению композитных материалов в конструкции планера и усовершенствованной аэродинамике самолёт потребляет примерно на 20% меньше керосина по сравнению с Boeing 767. Вклад самого двигателя в эту экономию составляет часть общего эффекта. Для ПД-35 декларируется уменьшение удельного расхода топлива относительно предшествующих отечественных агрегатов, однако конкретные значения появятся лишь после начала регулярной эксплуатации.

По степени готовности изделий лидирует Trent 1000 — он находится в серийном выпуске, эксплуатируется авиакомпаниями и имеет значительный налёт часов. ПД-35 перешёл в стадию испытаний демонстратора, однако впереди — полный цикл доводки, лётных проверок и процедур сертификации.

Ключевым преимуществом ПД-35 является независимость от иностранных поставщиков. Для России данный двигатель станет первым агрегатом подобного класса, полностью разработанным и произведённым на отечественных мощностях. Trent 1000, при всех его достоинствах, интегрирован в производственную цепочку и сервисную сеть Rolls-Royce.

Таким образом, британский двигатель на сегодняшний день превосходит российский по степени освоенности в производстве, подтверждённой эффективности и эксплуатационной истории. ПД-35, в свою очередь, предлагает современную архитектуру, использование композитных материалов и полную автономию от внешних поставок.

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Источник: www1.ru
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