Выбор онлайн-кассы зависит от формата бизнеса: для курьерской доставки и выездной торговли подходят смарт-терминалы (Эвотор 5), для стационарных точек с большим потоком — фискальные регистраторы (Атол 30Ф или Атол 27Ф), а для интернет-магазинов — облачные кассы. Главное требование законодательства — поддержка формата фискальных данных ФФД 1.2 для работы с маркированными товарами. Но это ещё далеко не всё.

Источник изображения: ChatGPT

Расширение оснований для внеплановых проверок и резкое увеличение штрафов

Штрафов мало не бывает, как и поводов для внеплановых проверок. Например, мораторий на плановые проверки продлён до 2030 года, но количество оснований для внеплановых было расширено. Сейчас ФНС вправе назначить проверку после выявления любых признаков нарушений, включая полученные через данные оператора фискальных данных (ОФД), поступающих в автоматическом режиме.

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За неприменение контрольно-кассовой техники (онлайн-кассы или ККТ) грозят штрафы:

Для ИП — от 10 000 до 30 000 ₽.

Для юрлиц — от 30 000 до 150 000 ₽.

За повторные нарушения — до 750 000 ₽.

Индивидуальных предпринимателей (ИП) почти приравняли к юридическим лицам по размеру штрафов, хотя уровень доходов у них обычно ощутимо скромнее.

Также стала обязательной привязка кассы к адресу расчётов, за исключением разъездной торговли и оказания услуг. С марта 2025 года использование кассы по адресу, отличному от указанного при регистрации, приравнено к неприменению ККТ. При смене адреса — обязательная перерегистрация кассы в ФНС.

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Нюансы выбора онлайн-кассы под конкретный бизнес

Онлайн-кассы разных моделей проектировались под определённые задачи. Так одним предпринимателям требуется компактная касса для курьера и доставки, другим нужно полноценное рабочее место в магазине с весами и сканером, а третьим онлайн-решение для интернет‑магазина с возможностью автоматической отправки электронных чеков на почту покупателей.

Моделей онлайн-касс большой выбор, как и тарифов для них. При этом нужно помнить, что в одном случае будет тариф «всё включено» и приличная цена, а в другом цена выгоднее, но потом добавятся стоимость обслуживания и дополнительных модулей.

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС поднялась до 22%, также поменялись лимиты для специальных налоговых режимов, а в каждом чеке теперь должны быть полное наименование товара и его количество.

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С 1 июля 2026 года все кассы, работающие с маркированными товарами, обязаны применять техническое средство получения информации о товаре (модуль ТС ПИоТ). Без него касса не способна добавлять маркированные товары в чек. Стоимость лицензии составляет 5 000 ₽ в год на каждую кассу.

Формат фискальных данных (ФФД 1.2) — это обязательный формат для работы с маркированными товарами, позволяющий кассе формировать запросы о кодах маркировки и отправлять уведомления о продаже такой продукции. Кассы, работающие только на ФФД 1.05 и 1.1 без поддержки маркировки, требуется обновить или заменить. Они для работы уже не подходят!

Проверить поддержку ФФД 1.2 можно в Реестре ККТ ФНС. В столбце «1.2» должно стоять «ДА».

Обязательный модуль проверки маркировки «Честный ЗНАК»

Теперь онлайн-касса обязана автоматически через оператора фискальных данных обмениваться данными с системой «Честный ЗНАК», если продаётся маркированный товар. Если касса не поддерживает данный модуль, то продажа маркированных товаров через неё становится незаконной, даже при правильно сформированном чеке.

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С 1 мая 2026 года добавилась онлайн-проверка для пищевых растительных масел. Список маркированных товаров постоянно расширяется: обувь, одежда, молочная продукция, вода, лекарства, парфюмерия, табак — все они требуют ФН-1.2 и поддержки «Честного ЗНАКА».

Однако некие российские умельцы уже научились обходить защиту «Честного ЗНАКА», и он перестал быть 100%-й гарантией оригинального товара. Это стоит учитывать в своих рекламных обещаниях. И не удивляться при получении явной подделки, которая при этом пробивается как оригинальный товар и имеет идеальную историю с самого завода.

Кому нужна онлайн-касса и какие требования 54‑ФЗ важно учитывать

Онлайн-касса нужна при большинстве видов расчётов (наличные, карта, перевод, СБП) с покупателями-физлицами. Закон 54‑ФЗ привязывает обязанность применять ККТ к самому факту продажи, а не к форме оплаты, любой расчёт должен подтверждаться кассовым документом.

Кому ККТ нужна в большинстве случаев

Магазины и розница: офлайн-точки, островки, павильоны, торговля на рынках. При продажах конечному покупателю касса чаще всего нужна.

Услуги населению: салоны, ремонт, клининг, обучение и любые бытовые услуги, когда их оплачивают физлица, обычно требуется ККТ.

Общепит: кафе, кофейни, фудтраки — аналогично нужна, поскольку есть расчёты с физлицами.

Онлайн‑магазины и доставка, если чек формируется при расчёте и отправляется покупателю в электронном виде на e-mail.

Маркированные товары: поскольку требуются корректные кассовые операции и чек.

Источник изображения: kartpay.ru

Какие бывают онлайн-кассы

От выбора онлайн-кассы зависит не только само устройство, но и формат работы. Например, она может быть самостоятельным «рабочим местом» или зависеть от компьютера/ноутбука/планшета. От выбранной модели будут зависеть скорость продаж, стабильность работы, удобство ваших сотрудников и стоимость владения, которая складывается из аппаратной части, кассового программного обеспечения (ПО), обслуживания и начальной интеграции.

Всего существует шесть видов онлайн-касс:

Мобильная касса — компактное устройство с батареей и автономной работой. Обычно совмещает кассу и эквайринг.

Смарт-терминал — планшет с кассовым ПО, принтером чеков, сенсорным экраном и ведением товарного учёта.

Касса с эквайрингом — универсальное устройство: касса и банковский терминал в одном корпусе. Не требует отдельного POS-терминала.

Фискальный регистратор — принтер чеков с фискальным накопителем (ФН) и без экрана, подключается к компьютеру или ноутбуку и нуждается в отдельном кассовом ПО.

Облачная касса — подключается удалённо и подходит для онлайн-торговли. Само устройство расположено у оператора и все расчёты происходят также у него. Предприниматель подключается удалённо. Данный тип критичен только к стабильности связи, а все остальные риски берёт на себя оператор.

POS-система — кассовая станция, состоящая из системного блока или моноблока, сканера, весов и принтера. Реализована максимальная автоматизация всех операций, что позволяет быстро обучить сотрудников.

В 2026 году чаще всего встречаются три базовых типа: смарт‑терминалы, фискальные регистраторы и автономные кассы. Рассмотрим их подробнее, выделив плюсы и минусы.

Смарт‑терминал или универсальное устройство

Смарт‑терминал внешне похож на небольшой планшет, имеет кассовую программу, возможность подключения интернета и обычно предусмотрен встроенный принтер чеков. Это готовое рабочее место, позволяющее после включения и настройки сразу приступать к работе.

Подходит для небольшой розницы, услуг, кофейни, где желательно быстро начать работу, а не собирать систему из компьютера, ПО и дополнительной периферии. Оптимален для 1–2 кассовых мест и при отсутствии сложного учёта.

При этом предприниматель оказывается привязан к экосистеме производителя и разработчика ПО, а масштабирование бизнеса может упираться в ограничения модели или тарифов.

Фискальный регистратор в виде принтера чеков

Фискальный регистратор (ФР) представляет собой кассовое устройство без умной начинки, печатающее чек и выполняющее фискализацию, но управляемое внешним ПО на компьютере, POS‑терминале или планшете. Поэтому ФР обычно является звеном более крупной системы.

Подходит для магазинов с большим товарооборотом и ассортиментом, включая сетевые, бизнеса с серьёзным учётом (склад, цены, акции, маркировка, весы, сканеры, разделение прав сотрудников).

Из плюсов высокая производительность обслуживания покупателей, гибкость выбора кассового ПО, простое масштабирование на несколько касс и интеграция в сложную инфраструктуру. Но запуск обычно дорогой и требует настройки ПО и рабочего места.

Автономная касса

Автономная касса — компактное устройство, умеющее работать без ПК и имеющее клавиатуру. Выполняет базовые операции: пробитие чека, совершение возврата, формирование отчёта. Подходит для простых сценариев без сложного каталога товаров.

Подходит для выездных услуг, небольшой точки с малым числом позиций, сезонной торговли. Может выступать в роли резервной кассы на случай поломки основной.

Она простая, компактная, недорогая, имеет минимальные требования к рабочему месту. Но неудобно вести большой ассортимент, есть ограничения по скидкам и акциям, сложнее масштабирование.

Как проверить правильность выбора онлайн-кассы

Сначала проверим критерии совместимости:

Место пробития чека: на стационарной кассе, у курьера, на сайте, или сразу везде.

В каком виде выдаётся чек: только бумажный, чаще электронный или оба варианта.

Число позиций: 10–50 (простая номенклатура) или тысячи (требуется удобный поиск, категории, сканирование).

Требуемое оборудование: сканер, весы, принтер этикеток, денежный ящик, терминал оплаты.

Наличие специальных требований: маркировка, ЕГАИС/алкоголь, раздельные ставки НДС, различные типы оплат, предоплаты/авансы.

С чем ожидается интеграция: 1С/учёт, CRM, доставка, сайт, маркетплейсы, программы лояльности.

Ваша касса должна поддерживать нужный сценарий штатно, а не «через костыли», которые будут периодически давать сбои.

Источник изображения: ChatGPT

Торговая точка: на что обратить внимание

В рознице для онлайн-кассы важны скорость и устойчивость, а также удобство сотрудников: поиск товара, работа со скидками, возвраты, подключение оборудования.

Обратите внимание:

При небольшом ассортименте и умеренном потоке покупателей обычно достаточно смарт‑терминала с простым учётом.

При большом ассортименте, множестве акций и ценников, требуется контроль остатков. Выгоднее связка учётной системы и фискальный регистратор.

При продаже весового товара нужно заранее проверить поддержку кассой и ПО весов и корректных сценариев продажи.

При торговле маркированными товарами требуется уверенная работа со сканером и корректные операции на кассе (для исключения ошибок, очередей и возвратов).

Услуги: проверяем сценарии оплат

При оказании услуг меньше номенклатуры, но больше прочих оплат: предоплата, доплата после работ, аванс, отмена записи, частичный или полный возврат.

Важно проверить:

Удобство проведения предоплаты или частичной оплаты и корректность формирования чеков по этапам.

При работе нескольких мастеров, нужно разделение доступов: кассир/администратор/руководитель и возможность формирования отчётов по сменам.

Если запись ведётся в CRM/онлайн‑календаре, оцените интеграцию и быстрый ручной сценарий.

Частая ошибка — приобретение самой простой онлайн-кассы, а потом проблемы с выдачей чеков по предоплатам и возвратам. Оптимальный выбор — касса и ПО, где подобные операции совершаются в пару кликов.

Доставка и выезд: проверяем стабильность связи, автономность и печать

В условиях доставки касса должна выдерживать нестабильный интернет, долго работать от аккумулятора, быстро проводить оплаты и выдавать чеки клиенту на месте или отправлять электронные.

Связь: проверьте наличие SIM/eSIM, Wi‑Fi, работу кассы при слабом сигнале, удобство настроек.

Автономность: реальное время работы от батареи и на сколько чеков его хватает.

Формат оплаты: проверка приёма карт на месте заказчика, и для этого есть отдельный терминал или интеграция.

Резервный сценарий: действия курьера в случае пропадания связи.

Интернет‑магазин: проверяем автоматизацию формирования чеков

В онлайн-продажах важна стабильная выдача чеков при удалённых платежах и корректная работа с возвратами, предоплатами и частичными отгрузками.

Электронные чеки: как происходит отправка покупателю, где хранится подтверждение отправки, уровень автоматизации.

Интеграции: сайт (CMS), платёжный модуль, CRM и учёт. Уменьшение числа ручных операций минимизирует ошибки и зависшие оплаты без чека.

Возвраты: должны совершаться по заказу или платежу, а не вручную.

Значение связи для стабильной работы с ОФД при передаче чеков

Онлайн‑касса должна стабильно передавать фискальные данные (ФД) оператору фискальных данных (ОФД). При плохой работе связи чеки копятся, смена закрывается с ошибками, а кассир и предприниматель должны с ними разбираться. Поэтому связь — это один из ключевых критериев надёжности.

Виды связи и их отличия

У онлайн-касс должно быть минимум два канала подключения к интернету, основной и резервный. Иначе позднее может потребоваться покупка отдельной резервной кассы.

Wi‑Fi — удобно в небольших точках. Критичен к модели роутера, их количества у соседей и толщине стен (препятствия гасят сигнал).

Ethernet (кабель) — наиболее надёжный вариант для стационарной торговли. Почти нет помех и случайных разрывов связи, стабильная скорость соединения.

SIM‑карта (2G/3G/4G) — подходит для доставки, различных выездных услуг, временных точек и мест без возможности подключения проводного интернета. В полевых условиях становится основным каналом, а в остальных случаях резервным.

Что влияет на передачу чеков

Проблемы со связью редко зависят от работы онлайн-кассы. Обычно причина в качестве интернета, оборудовании магазина и его настройках.

Качество роутера: бюджетные домашние модели плохо держат нагрузку и часто зависают.

Перегруженные каналы Wi‑Fi: много подключенных устройств, влияние соседних сетей, толстые стены и перегородки, помехи от микроволновки и прочей техники ухудшают сигнал.

Провайдер и его проблемы со связью: кроме заявленной скорости интернет-соединения, важна его стабильность и небольшой пинг.

Электропитание: просадки по электрике, плохие удлинители, отсутствие стабилизаторов напряжения и хороших ИБП становятся частой причиной кассовых сбоев.

Мобильная сеть: в разных точках торгового зала и склада уровень сигнала может сильно отличаться.

Пинг — это время задержки интернет-соединения, измеряемое в миллисекундах (мс), показывающее, насколько быстро данные доходят от вашего устройства до сервера и возвращаются обратно.

Как грамотно проверить кассу и качество связи перед её внедрением

Перед покупкой онлайн-кассы рекомендуется провести небольшой стресс‑тест.

Проверьте количество каналов связи поддерживаемых кассой: Wi‑Fi, Ethernet, SIM и как быстро можно между ними переключаться.

Сымитируйте рабочий день кассира: выдайте 15–20 чеков подряд, сделайте возврат, закройте смену, отправьте электронные чеки.

Оцените реальное качество связи на будущем рабочем месте.

Проверьте поведение кассы при кратковременном пропадании интернета. Какую информацию увидит кассир, насколько быстро он переключится на резервный канал связи, не остановится ли работа при этом.

Если продавец или интегратор онлайн-кассы не сможет или не захочет провести такой тест, то существует риск в будущем разбираться самому, теряя продажи и потенциальных клиентов.

ОФД и контроль его работы

Требует контроля не только работа самой онлайн-кассы, но и обмен данными с оператором фискальных данных (ОФД). Предпринимателю важно понимать, когда касса на связи, а когда нет. Идёт ли отправка фискальных документов или они уже собрались в очередь.

Контроль статуса: позволяет видеть, когда касса онлайн, и время последней успешной отправки фискальных документов.

Уведомления: необходимо настроить оповещения о долгом отсутствии связи и ошибках отправки данных.

Поддержка: важно знать, куда звонить в случае проблем (в поддержку кассы, ПО или ОФД), и понимать примерную скорость решения ваших вопросов.

Важно заранее назначить ответственного за кассу сотрудника. Обычно это администратор или старший кассир, и составьте простой регламент на случай проблем со связью.

Как выбрать срок действия фискального накопителя

Фискальный накопитель (ФН) фиксирует фискальные документы, подписывает их и хранит данные, передаваемые потом оператору фискальных данных (ОФД). Ошибка в выборе ФН может обойтись дорого. Онлайн-касса может выдавать ошибки или внезапно попросить заменить накопитель, ещё до окончания планируемого срока.

Важно разделять паспортный срок работы ФН (15 или 36 месяцев) и фактический ресурс (зависящий от режима работы и количества торговых операций).

От чего зависит выбор фискального накопителя:

Особенности налогового режима и вида деятельности: для одних режимов закон разрешает более длительный срок, а для других стандартный.

Покупатели: расчёты с физлицами означает больше операций и повышенную нагрузку.

Формат продаж: онлайн‑продажи, предоплаты, частичные оплаты, доставки и возвраты способны заметно увеличить документооборот с ОФД.

Интенсивность: показывает число чеков в день и регулярность закрытия смен, совершения коррекций и возвратов.

Как выбрать оптимальную онлайн-кассу

Рекомендуется ответить на несколько вопросов:

Где совершаются продажи?

Для стационарной точки подойдут фискальный регистратор или смарт-терминал.

Для выездной торговли мобильная касса или смарт-терминал с аккумулятором.

Для интернет-магазина облачная касса.

Что именно продаётся?

Для маркированных товаров подойдёт касса с поддержкой ФФД 1.2 и ТС ПИоТ.

Только немаркированные товары позволяют пользоваться большинством касс, но рекомендуется выбирать с ФФД 1.2 на случай масштабирования бизнеса.

Какая проходимость в магазине?

Для низкой или средней подойдут АТОЛ 30Ф, АТОЛ 91Ф Лайт, POScenter-03ФМ.

Для высокой Эвотор 7.3, РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф, POScenter-02Ф.

В реестре ККТ ФНС на июль 2026 года зарегистрировано 244 модели онлайн-касс. Рассмотрим сравнительную таблицу наиболее популярных моделей, подходящих для разных видов деятельности: от небольшого магазина до крупного ресторана и онлайн-торговли.

Сравнительная таблица различных моделей онлайн-касс.

Источник изображения: rokass.ru

Особенности моделей, не вошедшие в таблицу:

POScenter-02Ф — переключение распайки денежного ящика (ШТРИХ-М / EPSON).

РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф — горизонтальная выдача чека, защита от пролитой жидкости. Уникальная конструкция предотвращает попадание влаги и мусора внутрь механизма.

Облачная касса АТОЛ Онлайн — Фискализация через интернет без покупки оборудования. Чек отправляется клиенту на email или SMS. Сервис работает со многими CMS онлайн-магазинов – Bitrix, NetCat, ModX, Umi.CMS, платёжными сервисами – Сбер, ЮMoney, Robokassa, Т-Банк, Райфайзен, Альфа-Банк.

1С-Облачная касса разработана для бизнеса на 1С — решение от компании 1С-Рарус автоматически формирует чеки из данных о платежах в вашей программе 1С. Подходит для розницы, общепита, услуг и интернет-торговли.

Сравнительная таблица с тарифами на облачные кассы

Источник изображения: online-check.business.ru

Рассмотрим рейтинг популярных компаний, предоставляющих аренду облачной кассы для онлайн-магазинов в соответствии с 54-ФЗ. Рекомендуется обратить внимание на дополнительные функции, предлагаемые компанией-провайдером: работа с аналитикой чеков через личный кабинет, помощь в работе с ФНС и ОФД, создание чека коррекции. Наличие техподдержки клиентов и её обязательства. Оптимально, если провайдер обслуживает саму кассу и может найти причины сбоя в отправке чеков на стороне интернет-эквайринга или ОФД. Какие виды и способы онлайн-платежей облачная касса поддерживает.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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