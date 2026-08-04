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kosmos_news
Rolls-Royce оснастит инновационными двигателями UltraFan новый сверхбольшой лайнер Airbus A350-2000
В удлинённой версии Airbus A350 могут быть использованы революционные двигатели британского производителя.
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Самым большим пассажирским самолётом в мире является Airbus A380. Однако этот суперлайнер сейчас считается устаревшим и крайне неэффективным в эксплуатации. Поэтому его производство было прекращено в 2021 году.
Фото: Rolls-Royce

Когда Boeing поставит первый 777-9 компании Lufthansa в следующем году, американский производитель самолётов станет доминирующим игроком на рынке пассажирских самолётов вместимостью более 400 мест. Airbus не намерена уступать долю на рынке высокопроизводительных пассажирских самолётов конкурентам. И поэтому Ларс Вагнер, глава авиационного подразделения Airbus, снова поднял вопрос об увеличенной версии A350.

Речь идет об удлиненной версии — A350-2000. Дополнительные компоненты в фюзеляже могут увеличить длину самолета примерно до 80 метров. Это позволит увеличить количество мест в салоне примерно на 45 по сравнению с A350-1000. В общей сложности гигантский Airbus сможет предложить около 415 мест.

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С такой вместимостью Airbus снова догонит Boeing и его 777-9 — хотя, вероятно, не раньше, чем через несколько лет. Решающим фактором, по мнению Rolls-Royce, является поиск подходящих двигателей.

Хотя крылья и шасси могут остаться практически неизменными, сначала необходимо разработать двигатели для более крупной версии A350. Нынешний двигатель Rolls-Royce Trent XWB-97 уже приближается к пределу своих возможностей в современных моделях A350.

Двигатели не подходят для ещё более тяжёлого варианта. Генеральный директор Rolls-Royce Туфан Эргинбилгич ожидает, что потребуется приблизительно шесть-семь лет, пока подходящие двигатели будут разработаны, сертифицированы и готовы к использованию.

Простое создание более крупной версии двигателя Trent XWB-97 будет недостаточно для A350-2000. Британский производитель намерен использовать технологию UltraFan, которая считается особенно эффективной и мощной.

Современные двигатели пассажирских самолётов, если говорить упрощенно, состоят из двух частей: большого вентилятора в передней части и самой турбины в задней части. До сих пор эти две части были напрямую соединены и вращались почти с одинаковой скоростью. Большой вентилятор спереди работает наиболее эффективно, когда вращается медленнее, а турбина — когда вращается быстрее. И именно этого стремится достичь новая технология.

В силовой установке с ультравентиляторным двигателем вентилятор и турбина разделены. Это решение позволяет вентилятору вращаться медленнее, а турбине — быстрее, чем большому вентилятору. Оба компонента могут работать в пределах своих оптимальных диапазонов эффективности.

Это должно привести к тому, что установки будут потреблять значительно меньше топлива. По данным Rolls-Royce, это может снизить расход топлива на 10–25 процентов по сравнению с нынешними двигателями Trent. Кроме того, новые двигатели UltraFan могут работать исключительно на экологически чистом топливе SAF.

#авиация #самолет #airbus #двигатели #rolls-royce
Источник: fleet-wire.com
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