Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Lava выпустила TWS-наушники Probuds Xplore 25° с цветным дисплеем и поп-ап механизмом
Компания Lava представила в Индии наушники Probuds Xplore 25° со встроенным 1,69-дюймовым TFT-дисплеем и выдвижным механизмом.
реклама

Индийская компания Lava пополнила линейку наушников моделью Probuds Xplore 25°. Главная особенность устройства — кейс со встроенным цветным дисплеем и поп-ап механизмом, который одновременно служит антистресс-игрушкой.

Изображение: GizmoChina 

Наушники оснащены 10-мм динамическими драйверами и системой из четырех микрофонов с шумоподавлением ENC для улучшения качества голоса во время звонков. Режим низкой задержки 35 мс предназначен для мобильных игр. Поддерживается Bluetooth 5.3 и подключение к двум устройствам одновременно. Степень защиты — IPX4 от пота и брызг.

Изображение: GizmoChina 

реклама

Ёмкости аккумулятора хватает на 50 часов воспроизведения с учётом подзарядки от кейса. Быстрая зарядка в течение 10 минут дает до 4 часов работы. Цена составляет ₹1999 (~1680 руб.). Наушники уже доступны в розничных сетях Индии в трех цветах: Cosmic Black, Charcoal Grey и Ivory White. Также действует фирменная программа замены OTCR (Over-the-Counter Replacement).

#наушники #tws наушники #игровые наушники #lava #probuds xplore 25 #дисплей на кейсе
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Google Pay перестал работать на китайских смартфонах Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo через NFC
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
АМО Сталь автоматизировала девять станков на заводе ТРЕК с помощью роботов AMO-S
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров площадки за июль 2026 года
Энтузиаст запустил GTA V на iPhone 17 Pro Max через эмулятор и не добился высокого fps
Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Археологи нашли затонувший корабль V века до н. э. с несколькими сотнями амфор
Sony заверяет в отсутствии проблем с поставками PS5 на фоне предстоящего релиза GTA VI
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Xiaomi представила компактную электробритву с сенсорным запуском и автономией до 60 дней
Redmi K100 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в ряде игр
АВТОВАЗ рассказал об истории созданного на базе Kalina в 2000 году концепт-кара LADA Roadster

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter