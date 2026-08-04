Компания Lava представила в Индии наушники Probuds Xplore 25° со встроенным 1,69-дюймовым TFT-дисплеем и выдвижным механизмом.

Индийская компания Lava пополнила линейку наушников моделью Probuds Xplore 25°. Главная особенность устройства — кейс со встроенным цветным дисплеем и поп-ап механизмом, который одновременно служит антистресс-игрушкой.

Изображение: GizmoChina

Наушники оснащены 10-мм динамическими драйверами и системой из четырех микрофонов с шумоподавлением ENC для улучшения качества голоса во время звонков. Режим низкой задержки 35 мс предназначен для мобильных игр. Поддерживается Bluetooth 5.3 и подключение к двум устройствам одновременно. Степень защиты — IPX4 от пота и брызг.

Изображение: GizmoChina

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Ёмкости аккумулятора хватает на 50 часов воспроизведения с учётом подзарядки от кейса. Быстрая зарядка в течение 10 минут дает до 4 часов работы. Цена составляет ₹1999 (~1680 руб.). Наушники уже доступны в розничных сетях Индии в трех цветах: Cosmic Black, Charcoal Grey и Ivory White. Также действует фирменная программа замены OTCR (Over-the-Counter Replacement).