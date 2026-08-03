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Global_Chronicles
Завершена основная конструкция первой трансграничной канатной дороги Китай-Россия через Амур
Стало известно о завершении основной конструкции первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги между Китаем и Россией. Система соединит города Хэйхэ и Благовещенск, сократив время в пути до шести-восьми минут.
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В минувшее воскресенье китайские чиновники сообщили о завершении главного строительного этапа уникального проекта — первой в мире пассажирской канатной дороги через государственную границу. Работы на объекте, который соединит Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян и Благовещенск, велись с июля 2019 года.

©Interesting Engineering

Дорога протянется на 970 метров над рекой Амур (в Китае ее называют Хэйлунцзян). Система включает две кабины, каждая вмещает по 110 пассажиров. Максимальная рабочая скорость — 12 метров в секунду. Пропускная способность достигнет 2,6 млн пассажиров в год в одном направлении. Сейчас на объекте осталось установить оборудование, провести интеграцию систем и завершить тестирование. Открытие запланировано до конца нынешнего года.

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Между городами уже действует автомобильный мост открытый в 2022 году и паромная переправа. Как отметил заместитель главы администрации свободного порта Чжан Цицзюнь, после запуска канатки в Хэйхэ сформируется полноценная трансграничная транспортная сеть из трех видов сообщения. Это должно дать импульс туризму, логистике и торговле. В первом полугодии текущего года через порт Хэйхэ прошло более 568 тыс. пассажиров — на 60% больше, чем годом ранее. Россия и Китай рассчитывают, что новый маршрут ещё больше увеличит турпоток и укрепит экономические связи между странами.

#россия #китай #строительство #амур #благовещенск #канатная дорога #хэйхэ #трансграничный транспорт
Источник: interestingengineering.com
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