Компания Aniioki вывела на рынок электровелосипед с двумя двигателями и максимальной скоростью 98 км/ч. Заявленный запас хода достигает 321 км.

Американская компания Aniioki, выпускающая электровелосипеды, представила модель A9 Pro Max Dual Motor 2.0. Новинка получила два двигателя, массивные шины и аккумулятор емкостью до 5040 Вт·ч.

©Aniioki

Компания Aniioki вывела на мировой рынок новый электровелосипед A9 Pro Max Dual Motor 2.0. Модель получила два двигателя с суммарной пиковой мощностью до 6000 Вт, а в зависимости от версии может разгоняться до 64–98 км/ч. Заявленный запас хода в самой дальнобойной конфигурации достигает 321 км при использовании педального режима.

©Aniioki

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Внешне новинка похожа на электровелосипед с широкими шинами, но по характеристикам она ближе к легкому электромотоциклу. Производитель предлагает три конфигурации: базовую версию с батареей 60 В 70 Ач и двумя моторами по 2500 Вт, среднюю модификацию с двумя двигателями по 3000 Вт и более дорогую топовую версию с аккумулятором 72 В 70 Ач и максимальной скоростью до 98 км/ч.

©Aniioki

Aniioki также заявляет прочную алюминиевую раму толщиной 4 мм, грузоподъемность до 180 кг, 7-ступенчатую трансмиссию Shimano, широкие покрышки 26 x 4,8 дюйма и комбинированную тормозную систему CBS с увеличенными тормозными дисками. В списке оснащения есть 5-дюймовый многофункциональный дисплей, три режима езды, светодиодная фара и встроенный задний фонарь. Стоимость варьируется от $2899 до $4399 в зависимости от комплектации.