Продолжительность доставки и стоимость выросли из-за дефицита бензина

Издание «Известия» сообщает, что продолжительность доставки гаджетов из Китая в Россию на грузовиках в последнее время выросла примерно в два раза. Источниками информации являются представители производителя электроники, дистрибьютора и руководители нескольких продавцов. В первом полугодии срок доставки в среднем составлял неделю, а сейчас ждать приходится около двух недель по цене на 10% выше прежней.

Продолжительность доставки в разные регионы сильно различается, но во всех случаях она выросла. Речь идёт не только об автотранспорте, поскольку авиакеросин также подорожал. Дороже стоит и доставка по морю, при этом сроки стали непредсказуемыми. За всё это заплатят покупатели, а разнообразие гаджетов может уменьшиться.

Изображение: Gemini

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На автотранспорт приходится 70% доставок электроники из Китая в Россию. Часть товаров доставляется через страны СНГ, а iPhone завозят по большей части из ОАЭ.

Усугубляет положение дел необходимость перемещать товар из крупных складов в магазины и на склады поменьше. Играют роль и сезонные факторы, такие как повышение уровня воды в реке Амур. По этой причине с 23 июля закрыто движение грузового транспорта через пограничный переход. По этой же причине 4 августа перестают пропускать транспорт на ещё одном пункте.