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Злоумышленники продвигают сайты, выдающие себя за Microsoft Store, Spotify и онлайн-конвертер документов, которые распространяют вредоносное ПО для кражи кредитных карт и паролей, сохраненных в веб-браузерах. Атака была обнаружена фирмой ESET, занимающейся кибербезопасностью, которая вчера опубликовала в Twitter предупреждение о зловреде. Джири Кропак, глава ESET пояснил, что атака проводится с помощью вредоносной рекламы, которая продвигает то, что кажется легитимным приложением. Например, одно из рекламных объявлений, использованных в этой атаке, продвигает онлайн-приложение Chess.

Когда пользователи нажимают на рекламу, они попадают на поддельную страницу в Microsoft Store с поддельным онлайн-шахматным приложением xChess 3, которое автоматически загружается с сервера Amazon AWS. Загруженный zip-файл называется «xChess_v.709.zip» [VirusTotal], что на самом деле является замаскированным вредоносным ПО для кражи информации «Ficker» или «FickerStealer», как показано ниже.

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Другие рекламные объявления из этой вредоносной кампании используют поддельный Spotify (показано ниже) или онлайн-конвертер документов. При посещении их также автоматически загружают zip-файл, содержащий вредоносное ПО Ficker.

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После того, как пользователь распакует файл и запустит исполняемый файл, вместо того, чтобы запустилось приложение Chess или программное обеспечение Spotify, запускается вредоносная программа Ficker, которое крадет данные, хранящиеся на его компьютере.

Что такое вредоносная программа Ficker

Ficker - это троян для кражи информации, появившийся на русскоязычных хакерских форумах в январе, когда разработчик начал сдавать вредоносное ПО в аренду другим злоумышленникам.

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В сообщении на форуме разработчик описывает возможности вредоносной программы и позволяет другим злоумышленникам арендовать программное обеспечение у кого-либо на срок от одной недели до шести месяцев.

Используя это вредоносное ПО, злоумышленники могут украсть сохраненные учетные данные из веб-браузеров, клиентов обмена сообщениями на рабочем столе (Pidgin, Steam, Discord) и FTP-клиентов. Разработчик утверждает, что помимо кражи паролей вредоносная программа может украсть данные криптовалютных кошельков, или документов и сделать снимки экрана активных приложений, запущенных на компьютерах жертв. Затем эта информация компилируется в zip-файл и передается обратно злоумышленнику, где он может извлечь их и использовать для других вредоносных действий.

Из-за обширной функциональности вредоносного ПО Ficker, жертвам этой кампании следует немедленно изменить свои онлайн-пароли, проверить брандмауэры на предмет подозрительных правил переадресации портов и выполнить тщательное антивирусное сканирование вашего компьютера на наличие дополнительных вредоносных программ.