Для тех, кто не знает, телевизоры Neo QLED оснащаются жидкокристаллическими панелями, которые используют MiniLED в качестве подсветки. Согласно отчету TheElec, новая модель телевизоров является обновлением существующей линейки QLED TV южнокорейского технологического гиганта. Компания сделала объявление на своем онлайн-мероприятии Unbox & Discover, в котором заявила, что применяет в своих телевизорах Neo QLED технологию квантовых матриц и квантовые процессоры. Примечательно, что новые модели предлагают 12-битную регулировку яркости, что обеспечивает высокий коэффициент контрастности и детализацию черного цвета.

Кроме того, телевизор также имеет 16 нейронных движков, которые позволяют оптимизировать разрешения 4K и 8K. Из 21 телевизора новой серии 8 будут поддерживать 8K и поступят в трех сериях и четырех разных размерах, включая варианты с диагональю 85, 75, 65 и 55 дюймов. Тем не менее, компания выпустит только четыре телевизора 8K на своем внутреннем рынке в Южной Корее вместе с 9 телевизорами 4K. Samsung также добавил, что телевизоры Neo QLED также будут отличаться более высокой производительностью в играх и улучшенными интеллектуальными функциями в сочетании со звуковой системой на основе искусственного интеллекта.

Компания также продемонстрировала свои телевизоры Micro LED во время онлайн-мероприятия, в которых использовались светодиоды микрометрового размера, которые сами излучают свет. Кроме того, на мероприятии были представлены LifeStyle TV, The Frame, The Serif, The Sero, The Premiere и The Terrace. Для игр также была анонсирована итерация 2021 года игрового монитора Odyssey G9 с технологией MiniLED, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс.