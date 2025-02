В разрешении 1080p, но без трассировки лучей

Китайские средства массовой информации активно освещают выпуск новой видеокарты Radeon RX 7650 GRE, специально созданной для китайского рынка. Исследования показывают, что эта карта часто превосходит GeForce RTX 4060 по скорости работы.

Согласно данным от Expreview, в среднем, RX 7650 GRE на 7% опережает RTX 4060, хотя это преимущество не всегда стабильно в игровой среде. В некоторых случаях она уступает конкуренту. Для тестирования был выбран вариант Sapphire RX 7650 GRE Black Diamond Edition с частотой 2810 МГц, но для справедливого сравнения её параметры вернули к штатным. В тестах использовались игры Eternal Damnation, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Borderlands 3 и Shadow of the Tomb Raider.

RX 7650 GRE отлично показала себя в разрешении 1080p, иногда превышая показатели RTX 4060, особенно выделяясь в таких играх, как Eternal Damnation и Borderlands 3, где её превосходство составило 42% и 26% соответственно. Однако при включении технологии трассировки лучей RTX 4060 взяла верх. В играх с подобной технологией, как Far Cry 6 и Cyberpunk 2077, GeForce RTX 4060 доказала свою силу. Тем не менее, в тестах с разрешением 1440p и при использовании 3DMark RX 7650 GRE снова сумела выйти вперед.

Исходя из анализа, Expreview пришли к выводу, что продуктивность RX 7650 GRE сравнима с RX 7600, которая успешно соперничает с RTX 4060 в играх на 1080p, делающих акцент на растровую графику.