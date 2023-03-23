Прозападный президент Молдавии Майя Санду утвердила в среду документ о замене официального языка страны с молдавского на румынский.
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Это событие произошло после того, как парламент республики в минувший четверг большинством голосов принял законопроект о переименование национального языка.
"Сегодня я подписал закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: румынский язык является государственным языком Молдавии", - написала Санду в социальных сетях, отметив, что решение согласовать эту поправку может способствовать лучшей консолидации государства.
"Те, кто десятилетиями твердит нам, что мы, граждане Молдавии, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, преследуют только одну цель - разделить нас. Потому что, разделив нацию, ее легче подчинить и контролировать", - подчеркнула президент.
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Речь идет о политическом противостоянии прозападных и пророссийских групп. В советское время "молдавский" был единственным официально признанным языком. Таким образом, "молдавский язык" имеет политическую подоплеку, поскольку противники преобразований поддерживают Россию, в то время как использование референта "румынский", напротив, нравится тем, кто является сторонником интеграции страны в Европейский Союз и Североатлантический альянс.
В 2003 году парламент принял закон, согласно которому молдавский и румынский языки являются лингвонимами одного и того же языка.
В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял документ, определяющий румынский язык как государственный в соответствии с Декларацией о независимости Молдавии 1991 года. В то же время в конституции республики для обозначения официального языка страны использовался термин "молдавский".
С конца февраля молдаване проводят многотысячные акции протеста против высокой инфляции и дорожающего топлива, требуя отставки Санду из-за ее монополии на власть. 13 марта корреспондент ТАСС получил информацию о том, что в центре Кишинева произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, в ходе которых участники акции скандировали лозунги против усиления авторитарных мер молдавского правительства: " Долой диктатуру", "Долой Майю Санду".
Согласно заявлениям полиции, за "подозрительное поведение" и наличие "запрещенных предметов". были задержаны 54 протестующих, включая 21 несовершеннолетнего, Представители правоохранительных органов конфисковали у митингующих перочинные ножи и баллончики с перцовым аэрозолем.
Санду неоднократно осуждала действия Москвы на Украине и настаивает на вступлении в Европейский Союз. Ее критики считают, что ей следовало бы лучше провести переговоры о газовом соглашении с Россией, основным поставщиком энергоносителей Молдавии.
Более того, опрос, проведенный в октябре прошлого года молдавской аналитической компанией Date Inteligente (iData), показал, что более половины граждан Молдавии считают, что правительство республики ведет страну в неправильном направлении.