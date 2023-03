Изменения коснутся всех официальных документов, включая конституцию.

Прозападный президент Молдавии Майя Санду утвердила в среду документ о замене официального языка страны с молдавского на румынский. Moldovans President Maya Sandy announcs the signning of the law changinng the name of the stat languages to Romanian, Mart 22, 2023, at the Parliaments building. Изменение вступит в силу во всех официальных документах, включая конституцию. (Фото Inquam). Al-Mayadeen - Pan-Arab satellite TV channel.

Это событие произошло после того, как парламент республики в минувший четверг большинством голосов принял законопроект о переименование национального языка.

"Сегодня я подписал закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: румынский язык является государственным языком Молдавии", - написала Санду в социальных сетях, отметив, что решение согласовать эту поправку может способствовать лучшей консолидации государства.

"Те, кто десятилетиями твердит нам, что мы, граждане Молдавии, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, преследуют только одну цель - разделить нас. Потому что, разделив нацию, ее легче подчинить и контролировать", - подчеркнула президент.

Речь идет о политическом противостоянии прозападных и пророссийских групп. В советское время "молдавский" был единственным официально признанным языком. Таким образом, "молдавский язык" имеет политическую подоплеку, поскольку противники преобразований поддерживают Россию, в то время как использование референта "румынский", напротив, нравится тем, кто является сторонником интеграции страны в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

В 2003 году парламент принял закон, согласно которому молдавский и румынский языки являются лингвонимами одного и того же языка.

Moldovans MPs have re-named the official state language "Romanian". The corresponding draft bill was adopted with no preliminary debates. The vote procedure took less than 2 minutes. Al-Mayadeen - Pan-Arab satellite TV channel.

В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял документ, определяющий румынский язык как государственный в соответствии с Декларацией о независимости Молдавии 1991 года. В то же время в конституции республики для обозначения официального языка страны использовался термин "молдавский".

С конца февраля молдаване проводят многотысячные акции протеста против высокой инфляции и дорожающего топлива, требуя отставки Санду из-за ее монополии на власть. 13 марта корреспондент ТАСС получил информацию о том, что в центре Кишинева произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, в ходе которых участники акции скандировали лозунги против усиления авторитарных мер молдавского правительства: " Долой диктатуру", "Долой Майю Санду".

Согласно заявлениям полиции, за "подозрительное поведение" и наличие "запрещенных предметов". были задержаны 54 протестующих, включая 21 несовершеннолетнего, Представители правоохранительных органов конфисковали у митингующих перочинные ножи и баллончики с перцовым аэрозолем.

Санду неоднократно осуждала действия Москвы на Украине и настаивает на вступлении в Европейский Союз. Ее критики считают, что ей следовало бы лучше провести переговоры о газовом соглашении с Россией, основным поставщиком энергоносителей Молдавии.

Более того, опрос, проведенный в октябре прошлого года молдавской аналитической компанией Date Inteligente (iData), показал, что более половины граждан Молдавии считают, что правительство республики ведет страну в неправильном направлении.