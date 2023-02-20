В понедельник президент Байден совершил тайное посещение столицы Украины Киев. Он прибыл туда после многочасового опасного путешествия на поезде с польской границы, пишет американский таблоид The New York Times.
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Издание сообщает, что визит в Киев был тайным по соображениям безопасности. Байден покинул Вашингтон незаметно после субботнего ужина, который он провел вместе с женой в одном из ресторанов.
Во вторник утром г-н Байден уже должен был прибыть в Варшаву с двухдневным визитом, при этом официальный Вашингтон, не раз отрицал, о наличии каких-либо планов относительно поездки на Украину. Более того, Белый дом в воскресенье вечером опубликовал график Байдена, согласно которому президент все еще находится в Вашингтоне, и только вечером отправляется в Варшаву, (хотя фактически он уже пересек океан).
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Неожиданный визит Байдена, пишет издание, состоялся всего за день до запланированного на вторник выступления президента Владимира Путина, в котором российский лидер, согласно прогнозам западных аналитиков, расскажет о военном потенциале своей страны на фоне начавшегося весеннего наступления Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине.
Журналистам Nytimes показалось, что визит Байдена в Киев напомнил секретные полеты президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы в Ирак и Афганистан во время разгара военных конфликтов в этих странах.
В 2003 году Буш посетил воинские формирования США в Ираке на День благодарения. При чем миссия была настолько секретной, что даже сотрудники его Секретной службы думали, что он по-прежнему находится на своем ранчо в Кроуфорде в Техасе. В 2010 году Обама совершил аналогичную поездку в Кабул, Афганистан, выехав из Кэмп-Дэвида, чтобы не быть обнаруженным.
Издание пишет, что путешествие Байдена на Украину - зону активных боевых действий и без американских военных, было очень опасным и непростым. В последнее время западные политики предпочитают не летать в Киев на самолетах из-за опасности ракетных обстрелов со стороны ВС России.
Издание пишет, что путешествие Байдена на Украину - зону активных боевых действий и без американских военных, было очень опасным и непростым. В последнее время западные политики предпочитают не летать в Киев на самолетах из-за опасности ракетных обстрелов со стороны ВС России.
Как правило, рассказывают журналисты, высокопоставленные американские чиновники тайно "под покровом ночи" добирались в Киев на поезде из Польши. Такое путешествие занимало более семи часов, но считалось более безопасным. Несколько часов они проводили в бомбоубежищах Киева, а затем быстро уезжали, не задерживаясь на ночь. Государственный секретарь Антони Дж. Блинкен совершил подобный визит в сентябре, а Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности, в ноябре прошлого года.
Источники и ссылки: The New York Times. Telegram canel Politjoystic, Journal Deutsche Welle, Journal Politico, TV Canel Tsargrad.
1. (https://www.nytimes.com/2023/02/20/us/politics/biden-ukraine-visit.html)
2. (https://www.dw.com/en/ukraine-biden-arrives-in-kyiv-on-surprise-visit/a-64761805)
3. (politico.com/news/2023/02/19/biden-ukraine-munich-russia-nato-00083540)
4. (https://tsargrad.tv/articles/ssha-gotovy-sdat-ukrainu-no-ne-vsju-rossiju-vedut-v-lovushku_719575)