Президент Соединённых Штатов Джо Байден "под покровом ночи" прибыл на Украину

В понедельник президент Байден совершил тайное посещение столицы Украины Киев. Он прибыл туда после многочасового опасного путешествия на поезде с польской границы, пишет американский таблоид The New York Times.

реклама

Самые забавные фотографии мира: Прощай, сынок. Telegram canel Politjoystic

Издание сообщает, что визит в Киев был тайным по соображениям безопасности. Байден покинул Вашингтон незаметно после субботнего ужина, который он провел вместе с женой в одном из ресторанов.

Во вторник утром г-н Байден уже должен был прибыть в Варшаву с двухдневным визитом, при этом официальный Вашингтон, не раз отрицал, о наличии каких-либо планов относительно поездки на Украину. Более того, Белый дом в воскресенье вечером опубликовал график Байдена, согласно которому президент все еще находится в Вашингтоне, и только вечером отправляется в Варшаву, (хотя фактически он уже пересек океан).

Неожиданный визит Байдена, пишет издание, состоялся всего за день до запланированного на вторник выступления президента Владимира Путина, в котором российский лидер, согласно прогнозам западных аналитиков, расскажет о военном потенциале своей страны на фоне начавшегося весеннего наступления Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине.

Журналистам Nytimes показалось, что визит Байдена в Киев напомнил секретные полеты президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы в Ирак и Афганистан во время разгара военных конфликтов в этих странах.

В 2003 году Буш посетил воинские формирования США в Ираке на День благодарения. При чем миссия была настолько секретной, что даже сотрудники его Секретной службы думали, что он по-прежнему находится на своем ранчо в Кроуфорде в Техасе. В 2010 году Обама совершил аналогичную поездку в Кабул, Афганистан, выехав из Кэмп-Дэвида, чтобы не быть обнаруженным.

"A Student in the Principal's Office" is the name of the skit. There's something wrong with Zelensky. Telegram canel Politjoystic

Издание пишет, что путешествие Байдена на Украину - зону активных боевых действий и без американских военных, было очень опасным и непростым. В последнее время западные политики предпочитают не летать в Киев на самолетах из-за опасности ракетных обстрелов со стороны ВС России.

Издание пишет, что путешествие Байдена на Украину - зону активных боевых действий и без американских военных, было очень опасным и непростым. В последнее время западные политики предпочитают не летать в Киев на самолетах из-за опасности ракетных обстрелов со стороны ВС России.

Как правило, рассказывают журналисты, высокопоставленные американские чиновники тайно "под покровом ночи" добирались в Киев на поезде из Польши. Такое путешествие занимало более семи часов, но считалось более безопасным. Несколько часов они проводили в бомбоубежищах Киева, а затем быстро уезжали, не задерживаясь на ночь. Государственный секретарь Антони Дж. Блинкен совершил подобный визит в сентябре, а Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности, в ноябре прошлого года.

В Киеве на Аллее смелости установили мемориальную доску с именем Джо Байдена.

Источники и ссылки: The New York Times. Telegram canel Politjoystic, Journal Deutsche Welle, Journal Politico, TV Canel Tsargrad.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

1. (https://www.nytimes.com/2023/02/20/us/politics/biden-ukraine-visit.html)

2. (https://www.dw.com/en/ukraine-biden-arrives-in-kyiv-on-surprise-visit/a-64761805)

3. (politico.com/news/2023/02/19/biden-ukraine-munich-russia-nato-00083540)

4. (https://tsargrad.tv/articles/ssha-gotovy-sdat-ukrainu-no-ne-vsju-rossiju-vedut-v-lovushku_719575)