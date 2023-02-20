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Киев получит современные истребители только после завершения российской спецоперации - МО Британии
Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что Киев получит современные истребители "Тайфун" только после как Вооруженные Силы Российской Федерации завершат спецоперацию на территории Украины
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Украина сможет получить современные истребители только после завершения российской специальной военной операции, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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В первых числах февраля боевые самолёты Королевских военно-воздушных силы Англии  "Еврофайтер Тайфун" были подняты в воздух для перехвата четырех российских истребителей на севере Шотландии. В операции были задействованы "Тайфуны" с базы RAF Lossiemouth в Морее и топливозаправщик Voyager с базы RAF Brize Norton в Оксфордшире. RAF заявили, что российский самолет не входил в воздушное пространство Великобритании. Подобные инциденты (так называемые сигналы быстрого реагирования) случаются довольно часто и включают в себя наблюдение экипажей RAF за российскими военными самолетами вблизи воздушного пространства Великобритании,  пишут западные СМИ. Typhoon from Lossiemout were involveds in the RAF missions. Photo credit: Pixabay. Journal Bulgarianmilitary, Journal 19fortyfive.

Уоллес в интервью Spiegel предупредил, что украинским властям не стоит ждать "быстрых поставок боевых самолетов". По крайней мере, так обстоят дела на текущем этапе и "с очень большой долей вероятности" в ближайшие шесть месяцев, цитирует его телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации "Звезда".

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Минобороны Британии в лице его главы Бена Уоллеса заявило, что Киев получит современные истребители "Тайфун" только после как Вооруженные Силы Российской Федерации завершат спецоперацию на Украине.

 "Давайте будем говорить честно, пройдет еще довольно много времени, прежде чем хоть одна страна передаст Киеву свои боевые самолеты", - сказал глава оборонного ведомства туманного Альбиона. Далее он добавил, что Киев получит современные истребители, такие как "Еврофайтер Тайфун", только после того, как Российская Федерация завершит свою спецоперацию на Украине. Именно к такому решению пришли страны Запада, подчеркнул высокопоставленный чиновник.

 16 февраля Европейский парламент [ЕП] принял резолюцию по случаю годовщины начала Россией специальной венной операции на Украине. В документе говорится о необходимости поставок Киеву всех без исключения видов вооружений, включая боевые самолеты (истребители), вертолеты и крылатые ракеты.

На самолетах "Тайфун" установлены два двигателя Eurojet EJ200. Каждый EJ200 обеспечивает тягу до 61 кН в нефорсированном режиме и 91 кН на полном форсаже. Двигатели также имеют "боевую" настройку, при которой сухая (нефорсированная) тяга может быть увеличена на 15%, а форсажная - на 5%, на несколько секунд без повреждения двигателя. EJ200 сочетает в себе технологии всех участвующих в проекте оборонных компаний и является с точки зрения НАТО весьма передовым самолетом. На фото истребитель Eurofighter Typhoon. Image Credit: Creative Comm. Journal Bulgarianmilitary, Journal 19fortyfive.

Польша и Нидерланды

Как мы уже писали ранее, свои МиГ-29 готова предоставить Варшава. На днях глава польского государства Анджей Дуда сказал, что Варшава рассматривает возможность предоставления Украине всех своих истребителей МиГ-29. В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил польской республики находится 29 допотопных МиГ-29А/УБ эпохи СССР. При этом шесть из них используются польской армией в качестве учебных тренажёров. В своем заявлении польский политик добавил, что если будет сформирован некий "союз" с целю переброски на Украину истребителей F-16 (производства крупнейшей оборонной компанией США General Dynamics), то Польша присоединится к ней.

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Напомним, что, помимо Польши, Нидерланды также изъявили желание "подумать" о потенциальных поставках на Украину пиндосовских "птичек". Буквально неделю назад Амстердам рассказал об официальном запросе Киева на реэкспорт истребителей Файтинг Фалкон. Министерство обороны Нидерландов в лице Кайсы Олонгрен (министр обороны "Нижних земель" ) объявило об этом событии 10 февраля.

В Нидерландах заявили, что они изучат "понятный запрос", но его реализация - процедура довольно сложная. Глава оборонного ведомства государства считает, что, во-первых, на такую поставку необходимо получить разрешение у Вашингтона, во-вторых, властям Нидерландов предстоит серьезно обдумать все потенциальные последствия подобных действий.

Какая-либо информация о том, будет ли Польша добиваться "возмещения ущерба" за передачу МиГ-29 Украине, в настоящее время отсутствует. Не исключено, но это лишь гипотеза, что польская сторона попросит своих западных покровителей предоставить эквивалент оружейной платформы, чтобы станет гарантом последующих поставок на Украину крылатых машин эпохи СССР.    
На фотографии британский "Тайфун" пролетает над Балтикой 25 мая 2022 года. Британские и чешские крылатые машины приняли участие в учениях по противовоздушной обороне над акваторией Балтийского региона. Британские самолеты Еврофайтер Тайфун, F-35 "Молния 2" и чешские JAS 39 "Грипен" были задействованы в учениях в рамках многонациональной операции по обеспечению безопасности на море Neptune Shield 22 (NESH22). В ходе учений NESH22 был проведен целый ряд многопрофильных мероприятий с участием воздушных, наземных и морских сил и средств на территории Европы, а также в Балтийском и Средиземном морях. Учения продлились с 17 по 31 мая 2022 года. Journal Bulgarianmilitary, Journal 19fortyfive.

Sources and links: Russian Federation Armed Forces TV and Radio Company Zvezda, Journal Bulgarianmilitary, Journal Forpost Sevastopol.ru, Journal 19fortyfive.

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1. (https://tvzvezda.ru/news/20232181151-nsuCP.html)    
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/18/britain-typhoon-fighters-for-ukraine-after-the-war-with-russia/)    
3. (https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/192672/ministr-oborony-britanii-uolles-ukraina-poluchit-sovremennye-istrebiteli-tolko-posle-zaversheniya-sv.html)    
4. (https://www.19fortyfive.com/2022/12/eurofighter-typhoon-the-best-non-stealth-fighter-jet-today/)    
   

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#англия #тайфун #уоллес
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