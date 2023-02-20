Украина сможет получить современные истребители только после завершения российской специальной военной операции, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
реклама
Уоллес в интервью Spiegel предупредил, что украинским властям не стоит ждать "быстрых поставок боевых самолетов". По крайней мере, так обстоят дела на текущем этапе и "с очень большой долей вероятности" в ближайшие шесть месяцев, цитирует его телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации "Звезда".
|
Это интересно: Зелинский требует от Германии запрещенные виды оружия - кассетные бомбы и боеприпасы с белым фосфором
Минобороны Британии в лице его главы Бена Уоллеса заявило, что Киев получит современные истребители "Тайфун" только после как Вооруженные Силы Российской Федерации завершат спецоперацию на Украине.
"Давайте будем говорить честно, пройдет еще довольно много времени, прежде чем хоть одна страна передаст Киеву свои боевые самолеты", - сказал глава оборонного ведомства туманного Альбиона. Далее он добавил, что Киев получит современные истребители, такие как "Еврофайтер Тайфун", только после того, как Российская Федерация завершит свою спецоперацию на Украине. Именно к такому решению пришли страны Запада, подчеркнул высокопоставленный чиновник.
16 февраля Европейский парламент [ЕП] принял резолюцию по случаю годовщины начала Россией специальной венной операции на Украине. В документе говорится о необходимости поставок Киеву всех без исключения видов вооружений, включая боевые самолеты (истребители), вертолеты и крылатые ракеты.
Польша и Нидерланды
Как мы уже писали ранее, свои МиГ-29 готова предоставить Варшава. На днях глава польского государства Анджей Дуда сказал, что Варшава рассматривает возможность предоставления Украине всех своих истребителей МиГ-29. В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил польской республики находится 29 допотопных МиГ-29А/УБ эпохи СССР. При этом шесть из них используются польской армией в качестве учебных тренажёров. В своем заявлении польский политик добавил, что если будет сформирован некий "союз" с целю переброски на Украину истребителей F-16 (производства крупнейшей оборонной компанией США General Dynamics), то Польша присоединится к ней.
|
Читайте также: Вашингтон получил пинок от Пекина за сбитые аэростаты, за Пелоси и Тайвань
Напомним, что, помимо Польши, Нидерланды также изъявили желание "подумать" о потенциальных поставках на Украину пиндосовских "птичек". Буквально неделю назад Амстердам рассказал об официальном запросе Киева на реэкспорт истребителей Файтинг Фалкон. Министерство обороны Нидерландов в лице Кайсы Олонгрен (министр обороны "Нижних земель" ) объявило об этом событии 10 февраля.
В Нидерландах заявили, что они изучат "понятный запрос", но его реализация - процедура довольно сложная. Глава оборонного ведомства государства считает, что, во-первых, на такую поставку необходимо получить разрешение у Вашингтона, во-вторых, властям Нидерландов предстоит серьезно обдумать все потенциальные последствия подобных действий.
Какая-либо информация о том, будет ли Польша добиваться "возмещения ущерба" за передачу МиГ-29 Украине, в настоящее время отсутствует. Не исключено, но это лишь гипотеза, что польская сторона попросит своих западных покровителей предоставить эквивалент оружейной платформы, чтобы станет гарантом последующих поставок на Украину крылатых машин эпохи СССР.
Sources and links: Russian Federation Armed Forces TV and Radio Company Zvezda, Journal Bulgarianmilitary, Journal Forpost Sevastopol.ru, Journal 19fortyfive.
1. (https://tvzvezda.ru/news/20232181151-nsuCP.html)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/18/britain-typhoon-fighters-for-ukraine-after-the-war-with-russia/)
3. (https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/192672/ministr-oborony-britanii-uolles-ukraina-poluchit-sovremennye-istrebiteli-tolko-posle-zaversheniya-sv.html)
4. (https://www.19fortyfive.com/2022/12/eurofighter-typhoon-the-best-non-stealth-fighter-jet-today/)