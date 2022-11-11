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Тегеран объявил о создании первой иранской гиперзвуковой баллистической ракеты
Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции заявил, что КСИР Ирана успешно провел испытания гиперзвуковой баллистической ракеты отечественного производства.
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Генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Ирана, заявил, что страна разработала гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может маневрировать как внутри, так и за пределами атмосферы. Об этом сообщает журнал Wall Street Journal со ссылкой на источники.КСИР продемонстрировал возможности баллистических ракет Ирана в рамках недавних военных учений, запустив одновременно 16 баллистических ракет разных классов. Photo: Irna

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Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил в пятницу агентству Tasnim News Agency, что новая гиперзвуковая ракета будет показана в самое ближайшее время. Он сообщил журналистам, что отечественная гиперзвуковая баллистическая ракета способна поражать и преодолевать все современные системы ПВО.

"Баллистическая ракета имеет высокую скорость и может маневрировать как ниже, так и выше земной атмосферы", сказал он. Командующий отметил, что новая отечественная ракета может пробить все ракетные системы ПВО, добавив: "Я не думаю, что в течение нескольких десятилетий будет найдена технология, способная ей противостоять".

Гиперзвуковые ракеты способны двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз (5 Махов). Они могут совершать сложные маневры, что делает их крайне сложными для перехвата системами противовоздушной обороны. Такие передовые ракетные системы уже разработаны Россией, Китаем и Северной Кореей, в то время как США и страны Североатлантического альянса сильно отстают в этой области.

The Head of the Revolutionary Guard’s Aerospace Division Amir Ali Hajizadeh

В Иране реализуется обширная программа по разработке крылатых ракет. Однако в отличие от обычных баллистических ракет, строительство гиперзвукового аппарата требует совершенно других знаний и опыта. До настоящего момента в прессе не было ни одного сообщения о том, что Иран проводил испытания ракеты, пишет Reuters. На Западе считают, что Иран просто преувеличивает свои возможности, пытаясь отвлечь внимание от текущих проблем.

Массовые протесты в Иране

По сообщениям СМИ, 16 сентября в Иране скончалась молодая женщина после того, как ее задержали за неправильное ношение хиджаба в общественных местах. Вслед за этим почти каждый день в стране происходят антиправительственные протесты, которые уже привели к гибели более 200 человек, а более 1 000 протестующих были арестованы.

Не в силах подавить беспорядки, иранские власти публично обвинили курдских сепаратистов, Саудовскую Аравию, а также США и Израиль во вмешательстве в внутренние дела государства. Тегеран заявил, что "любая дестабилизация в Исламской Республике" может распространиться на остальные страны региона.

Проблемы с МАГАТЭ

Власти Ирана, чьи усилия по разработке баллистических ракет в прошлом привели к отмене ядерной сделки с мировыми державами в 2018 году, были крайне недовольны последовавшими за этим расследованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Иран поставил Западу ультиматум требуя закрыть расследование МАГАТЭ, которое ищет незадекларированные ядерные материалы, и отказалась предоставить информацию, касающуюся найденных следов урана.

После нескольких недель задержки группа МАГАТЭ должна посетить Иран в конце этого месяца, но Иран отказался включить камеры агентства на своих ядерных объектах. В течение многих лет Иран заявлял, что его ядерная программа осуществляется в мирных целях. Однако в докладе МАГАТЭ утверждается, что за последние три месяца запасы обогащенного урана увеличились до 62,3 кг, что намного превышает количество, необходимое для создания ядерного оружия. 

Неделей раньше Иран успешно провел испытания трехступенчатой ракеты-носителя Ghaem 100, способной выводить на орбиты до 500 км космические аппараты весом в 80 килограмм. Однако в Соединенных Штатах считают, что эта технология может быть использована для размещения ядерных боеголовок. Поэтому новость о гиперзвуковой ракете, которая потенциально может преодолеть противовоздушную оборону, вызывала на Западе серьезную обеспокоенность.

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Источники: Tasnim News Agency,  Wall Street Journal
https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/11/11/2802536/iran-s-irgc-to-soon-unveil-hypersonic-missile
https://www.wsj.com/articles/iran-fails-to-provide-answers-to-u-n-in-nuclear-material-probe-11668089209

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