Тест, разработанный в MIT, требует маленькой капельки крови и выдает результаты уже через 20 минут.

Новый инновационный тест, разработанный исследователями Массачусетского технологического института, позволит людям быстро и легко определить свой иммунный статус к вирусу COVID-19. Тест отслеживает уровень нейтрализующих антител в маленькой капельке крови, помогая человеку оценить свою восприимчивость к инфекции SARS-CoV-2.

Тест, разработанный в MIT, требует маленькой капельки крови и дает результаты уже через 20 минут. Courtesy of the researchers/edited by MIT News

После вакцинации или заражения SARS-CoV-2 измерение уровня нейтрализующих антител в образцах крови оказалось весьма эффективным способом количественной оценки иммунной реакции. Традиционно для измерения уровня антител в образце крови требуется специализированное лабораторное оборудование. Поэтому уже в самом начале пандемии группа исследователей MIT решила разработать простой и удобный тест для домашнего использования.

Ученые использовали технологию латерального потока (аналогичную той, что используется в популярных сейчас домашних экспресс-тестах на COVID-19). В отличие от доступных в настоящее время экспресс-тестов на антигены COVID, новый тест на антитела требует крошечного образца крови.

Опытный образец диагностического набора, представленный в новом исследовании, комплектуется устройством для взятия крови из пальца, которая затем переносится в специальную капсулу с реагентами. Эти реагенты содержат вирусные белки SARS-CoV-2, помеченные микроскопическими частицами золота.

Идея очень проста: антитела, содержащиеся в образце крови человека, взаимодействуют с меченными золотом вирусными белками, нейтрализуют его и показывают положительный сигнал, интенсивность которого регистрируется на тест-полоске. В будущем ученые планируют измерять интенсивность сигнала, используя сопутствующее приложение для смартфона. Это позволит более качественно определить уровень антител в конкретном образце.

Наряду с технологией анализа латерального потока, для определения количественного уровня антител в образце крови потребуется приложение для смартфона. Courtesy of the researchers/edited by MIT News

Необходимо отметить, что защитные антитела - это лишь небольшая часть сложного и многогранного ответа иммунной системы на вирусные инфекции. Хотя результаты последних исследований показали, что уровень антител является достойным коррелятом защиты от инфекции, эта метрика не дает полноценного представления о защите от тяжелых заболеваний.

Ходжун Ли, один из ведущих исследователей проекта, утверждает, что основной целью такого теста будет отслеживание иммунных реакций в уязвимых группах населения, например, у людей, проходящих химиотерапию или страдающих аутоиммунными заболеваниями.

"... Я думаю, что максимальную пользу этот тест может оказать всем, кто проходит химиотерапию, кто принимает иммуносупрессивные препараты при ревматологических или аутоиммунных заболеваниях, а также пожилым людям или тем, у кого в целом более слабый иммунитет", - рассказывает Ли. "Это все люди, которым, возможно, потребуется более ранняя стимуляция или большее количество доз для достижения адекватной защиты".

Результаты нового проекта были зарегистрированы в медицинском издании Cell Reports Methods.

Источники: MIT, journal Cell Reports Methods.

