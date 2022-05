Три года назад на долю загрязнения окружающей среды приходилась каждая шестая смерть, и с момента предыдущего анализа 2015 года эта цифра практически не изменилась.

Согласно результатам проведенного исследования, в 2019 году загрязнение окружающей среды унесло жизни 9 миллионов человек. Это каждая шестая преждевременная смерть в мире.

реклама

Стоковое изображение выбросов клубов гари и дыма от промышленного предприятия. Ian McKinnell / Alamy

Рич Фуллер и его коллеги из Глобального альянса по проблемам здоровья и загрязнения окружающей среды в Швейцарии впервые оценили влияние загрязнения на уровень преждевременной смертности в 2015 году и пришли к выводу, что оно стало причиной 9 миллионов смертельных случаев.

Чтобы выяснить, как могли измениться показатели смертности от загрязнения, группа повторила анализ за 2019 год, используя данные текущего Глобального исследования бремени болезней (ГББ).

"Дело в том, что никто не умирает непосредственно от загрязнения", - говорит Фуллер. "Они умирают потому, что загрязнение вызывает у них болезнь, которая затем их убивает".

Группа исследователей обнаружила, что общее число смертей, связанных с выбросами загрязняющих веществ, не изменилось по сравнению с 2015 годом. Отмечается, что смертность, связанная именно с бытовым загрязнением воздуха, (например, при сжигании дров в помещении), снизилось с 2,9 млн в 2015 году до 2,3 млн в 2019 году. Это обусловлено тем, что многие страны перешли на более экологичные виды топлива.

При этом, смертность от загрязнения атмосферы выросла с 4,2 млн до 4,5 млн человек. По словам Фуллера, такая динамика обусловлена ростом числа заводов и автомобилей. В результате сжигания ископаемого топлива в атмосферу выбрасываются мелкие твердые частицы которые учёные назвали PM2.5 ( так как их максимальный диаметр составляет 2,5 мкм). Они могут проникать глубоко в наш организм и вызывать сердечные заболевания и некоторые виды рака.

Также во всем мире растет загрязнение свинцом, (правда причины этого пока не известны). По оценкам исследователей, в 2015 году свинец стал причиной 500 000 смертей, теперь, же эта цифра, возросла как минимум до 900 000.

В целом, более 90 процентов смертей, связанных с проблемой загрязнения, приходится на долю стран с низким и средним уровнем дохода. "Большая часть выбросов загрязняющих веществ происходит из-за быстрой индустриализации большинства этих стран", - считает Фуллер.

Последние исследования основаны на данных, полученных до пандемии Covid-19. Во время локдауна количество автомобилей на дорогах значительно сократилось, что способствовало облегчению симптоматики среди людей, страдающих от таких заболеваний, как астма. "Влияние пандемии на будущие исследования по загрязнению окружающей среды пока остается туманным", говорит Фуллер. "Я знаю, что во время локдауна выбросы вредных веществ в атмосферу снизились, но сейчас они снова возросли ", - говорит он.

Фуллер надеется, что полученные результаты лягут в основу более эффективного контроля за ситуацией и повысят информированность населения. "Загрязнение окружающей среды - одна из трех главных глобальных проблем нашего времени", - говорит он. "Это изменение климата, потеря биоразнообразия и угроза загрязнения".

"В глобальном масштабе меня не удивляет количество преждевременных смертей связанных с загрязнением окружающей среды ", - говорит Элоиза Маре из Университетского колледжа Лондона. "Больше всего меня беспокоит отсутствие мер, направленных на решение этой проблемы".

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Источники: Journal The Lancet Planetary Health, Journal New Scientist, National Library of Medicine

(https://okami.group/pm2-5) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740122/)

(https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00090-0/fulltext)

(https://www.newscientist.com/article/2320777-pollution-killed-9-million-people-worldwide-in-2019-alone/)