Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212
Эксперт обнаружил три уязвимости нулевого дня в iOS, раскритиковав Apple за их игнорирование
Уязвимости могут раскрыть идентификаторы Apple, контактную информацию, данные Wi-Fi и многое другое
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

На этой неделе анонимный исследователь раскрыл три уязвимости нулевого дня для iOS, утверждая, что последнее обновление iOS15 от Apple все еще уязвимо для них. Специалист раскритиковал Apple за игнорирование предупреждений об уязвимостях, заявив, что впервые сообщил о них Apple в апреле. Уязвимости могут быть использованы для раскрытия Apple ID, настоящих имен, информации о Wi-Fi и многого другого.

реклама

В своем блоге исследователь пишет, что впервые отправил отчет о четырех уязвимостях в программу Apple Security Bounty 29 апреля. Apple устранила одну из уязвимостей в iOS 14.7 в июне, но не упомянула о ней в примечаниях по безопасности к этому обновлению. По словам исследователя, компания Apple до сих пор не указала ее в последующих заметках по безопасности, не закрыла три другие уязвимости и не поблагодарила его за их обнаружение.

13 сентября исследователь предупредил Apple, что обнародует результаты своего исследования, если компания не устранит оставшиеся уязвимости. Появившаяся на этой неделе запись в блоге, содержащая полное описание всех брешей в системе безопасности, а также ссылки на их репозитории на GitHub, по-видимому, является ответом на выпуск компанией Apple iOS 15, в которой они не были устранены.

Одна из уязвимостей может предоставить любому приложению, независимо от запроса пользователя, доступ к Apple ID вместе с его полным именем. Кроме того, оно может получить доступ к списку контактов из SMS, Mail, iMessage и сторонних приложений для обмена сообщениями. Он может получить метаданные о том, как пользователи взаимодействуют с этими контактами, включая такие вещи, как временные метки, URL и тексты. По мнению эксперта, в iOS 15 эта уязвимость может быть частично устранена.

Вторая уязвимость позволяет любому устанавливаемому приложению определить, установлено ли еще какое-либо другое приложение, используя его идентификатор пакета. Третья уязвимость позволяет любому приложению получить доступ к информации Wi-Fi, на которую у него нет прав.

Позднее инженер разработчик программного обеспечения подтвердил утверждение о том, что по крайней мере один из эксплойтов действительно существует в iOS 15.

#apple #ios #безопасность #уязвимость #баг #apple id #эксплойт
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Apple вернула в продажу iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max по сниженной цене
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
Производительность Apple M1 в майнинге Ethereum удалось измерить одному из владельцев MacBook Air
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты скупают Биткоины, Илон Маск начнёт продавать Tesla за Dogecoin, а доходы майнеров падают – РБК
40
Первые игроки в Diablo II: Resurrected уже требуют возврат средств
38
Первые криптоинвесторы теряют веру в Биткоин, а аналитики JPMorgan ожидают роста стоимости Эфира
22
Microsoft открыла доступ к бесплатному обновлению до Windows 11 – инструкция и подробности
11
В Сети появились записи геймплея ранней «альфы» Battlefield Mobile
+
724 часа в Индии и 28 дней в Китае – сколько часов нужно работать, чтобы купить iPhone 13
89
GPU-Z научилась распознавать видеокарты серии LHR с ограничением производительности в майнинге
13
Фанаты смогли обнаружить возможный сеттинг GTA 6: игра расскажет про конец прошлого века
3
Состоялся релиз Diablo II Resurrected
18
В Китае за iPhone 13 выстроилась большая очередь, а в РФ место у дверей продавали за 140 000 рублей
17
Руководство Amazon Games считает, что New World ждёт большой успех
11
Windows 11 теперь доступна на канале Release Preview
4
Чипсет Intel Z690 получил право поставляться на территорию ЕАЭС до конца 2031 года
7
Amazon рассказала, когда точно откроется доступ к амбициозной MMO-игре New World
15
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобным пермской
159
G.Skill тоже готовится продемонстрировать память поколения DDR5
17
Китай нанёс очередной удар по Биткоину – запрет на транзакции для граждан обвалил цену криптовалюты
19
Средневековый «выживач» Medieval Dynasty добрался до полноценного релиза
2
Radeon RX 6600 XT стоит всего на 3000 р дороже GeForce RTX 2060 – оптимальный выбор по разумной цене
8
Видеокарты AMD Radeon предыдущих поколений получили поддержку трассировки лучей
8

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
42
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
95
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
8
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
28
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
13
Для чего IBM представила нейронный процессор и что он изменит
14
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть шестая
1
Обзор ZTE Blade V30 Vita - недорогой смартфон с 48 Мп камерой и хорошим объёмом памяти
3

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
01:29
Поэтому какие блоги, кинул бы ссылку посмеяться.
Core i9-12900K превзошёл Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах Cinebench R23 и R20 — данные инсайдера
Den Fed
01:29
Для работы была весьма хороша Win XP64 Это была глючная недопиленная дрянь ...при чем настолько что мелкософт не решился ее продавать ... под нее небыло драйверов (принтеры ..сканеры и пр.) И эта хрен...
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
MriS
01:29
Сам ты такой, еще и нуб. Купить 9900к для браузера, одни идиоты могут.
Core i9-12900K превзошёл Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах Cinebench R23 и R20 — данные инсайдера
Yolanda Tarska
01:28
Ну 14-15, хамовитый подросток. У меня у троюродной сестры такие же оболтусы. Даже фразы один в один, а абстрактное мышление отсутствует полностью. С тобой беседовали тогда, ты не можешь вещи связать н...
Core i9-12900K превзошёл Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах Cinebench R23 и R20 — данные инсайдера
MriS
01:26
Не важно, для тебя любое число сойдет. Какое нравится, то и выбирай 😂
Core i9-12900K превзошёл Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах Cinebench R23 и R20 — данные инсайдера
Yolanda Tarska
01:26
Сколько тебе лет? честно, 15?
Core i9-12900K превзошёл Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах Cinebench R23 и R20 — данные инсайдера
MriS
01:26
С тобой да, тк ты идиот, то ли им прикидываешься ради ржача 🤣
Core i9-12900K превзошёл Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах Cinebench R23 и R20 — данные инсайдера
Yolanda Tarska
01:25
Ты подросток по общению. Какие блоги, ни в чём не разбираешься.
Core i9-12900K превзошёл Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах Cinebench R23 и R20 — данные инсайдера
MriS
01:24
Ты идиот ? Я блоги о рыбалке виду, пк железо меня не интересуют)) Сам бери это тормозное говно от Эппл, для двух задач 😂
Core i9-12900K превзошёл Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах Cinebench R23 и R20 — данные инсайдера
Виталий Shokerxxx
01:24
ты про apx кодек?
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем