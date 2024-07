"Теперь по две под каждым крылом": Китайский стратегический бомбардировщик H-6K продемонстрировал впечатляющие возможности по размещению гиперзвуковых баллистических ракет YJ-21

Недавно пресс-служба ВВС НОАК КНР опубликовала фотографию, подтверждающую высокие возможности бомбардировщика H-6K по размещению баллистических ракет авиационного базирования. На фото видно, что китайский стратег получил возможность нести четыре баллистические ракеты, что вдвое больше, чем было заявлено ранее. Дальний стратегический бомбардировщик H-6K, приписанный к авиационному полку Южного театрального командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), совершает взлет в рамках ночных учений. Лето 2024 года. Photo: Screenshot from the WeChat accounts of the air force of the PLA Southern Theaters Commands

На снимке, опубликованном в субботу 29 июня в аккаунте WeChat военно-воздушных сил Южного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК), запечатлен процесс взлета бомбардировщика H-6K в темное время суток.

На фото видно, что H-6K под одной из сторон крыла несет две баллистические ракет. Знатоки из зарубежных СМИ, тут же заявили, что скорее всего это новая противокорабельная баллистическая ракета YJ-21 и методом несложных вычислений пришли к выводу, что в общей сложности самолет - для сохранения баланса - должен нести четыре ракеты по паре под каждым крылом.

Китай впервые показал сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21 (Eagle Strike-21) в 2022 году на авиасалоне Airshow China 2022 в Чжухае (южно-китайская провинция Гуандун). Тогда бомбардировщик H-6K, несущий по одной ПКР YJ-12 под каждым крылом, был представлен посетителям выставки в "статическом формате". Пару месяцев спустя издание The South China Morning Post опубликовало видео, где демонстрируется запуск данного боеприпаса с борта бомбардировщика H-6K.

Ссылаясь на аэродинамическую конструкцию ракеты, эксперты, с которыми удалось связаться Global Times, отметили, что, скорее всего, это одна из разновидностей баллистических ракет воздушного базирования, способная поражать стационарные и медленно движущиеся цели, включая авианосцы, на гиперзвуковых скоростях и с больших расстояний.

Ранее, пишет Global Times, считалось, что из-за внушительных размеров и массы Eagle Strike-21 стратег H-6K способен нести не более двух таких боеприпасов, однако новое фото это опровергло. Китайский аналитик НОАК на правах анонимности сообщил изданию, что H-6K обладает достаточной грузоподъемностью и прочностью крыла, чтобы нести четыре YJ-21.

“Фото показало, что бомбардировщик H-6K обладает достаточной грузоподъемностью, а его крылья имеют достаточную прочность и жесткость конструкции”, - отметил эксперт.

По его словам, дополнительные ракеты на H-6K могут существенно повысить потенциал военно-воздушных сил НОАК по нанесению высокоточных ударов большой дальности при выполнении задач по противодействию вторжений в зону "ограничения и воспрещения доступа и манёвра" (A2AD).

Бомбардировщик H-6, приписанный к полку морской авиации Южного театрального командования Народно-освободительной армии Китая, поднимается в воздух в рамках подготовки летного состава 5 января 2022 года. Chinamil; Гао Хунвэй

Китай, сообщает GT, не единственная страна, имеющая на вооружении (квази-)баллистические гиперзвуковые ракеты воздушного базирования. Как известно российские истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми комплексами "Кинжал", успешно применяются в специальной военной операции на Украине с марта 2022 года.