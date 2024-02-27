Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Тайвань намерен ограничить экспорт в Китай фотомасок, подложек и тонких пленок
Тайвань рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов в Китай

реклама

Тайбэй планирует ужесточить уже действующие ограничения на экспорт микросхем в Китай, включив в список запрещенных товаров фотомаски и ряд других высокотехнологичных материалов.

Министерство экономики острова готовит "второй раунд запретительных мер" на экспорт кристаллов после того, как 5 декабря 2023 года Тайбэй ввел ограничения на поставки в материковый Китай 12 типов машин и компонентов, необходимых для производства чипов с нормами 14 нанометров и меньше, сообщает Commercial Times.Тайвань рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов в Китай. Новый закон - если он будет одобрен - расширит перечень запрещенных к экспорту изделий до фотомасок, подложек и тонких пленок. (Свет и лазеры - ключевые элементы литографического оборудования нидерландской компании ASML). Фото: ASML

реклама

Министерство намерено ограничить экспорт фотомасок, подложек и тонких пленок тайваньского производства в материковый Китай. Правительство Тайваня планирует одобрить новый законопроект в марте и ввести его в действие в первой половине этого года.

Фотомаской в литографической машине называют непрозрачную пластину с прозрачными участками, которые позволяют свету проникать через определенный рисунок для получения экспозиции. Подложка — это кремниевая пластина, а под тонкой пленкой понимается тонкий слой металла, осажденный на пластине.

По словам официального представителя ведомства, правительство пока не приняло каких-либо решений по этому вопросу и не определило сроки введения в действие новых правил. Власти Тайваня обсудят этот вопрос с экспертами из разных отраслей, чтобы сохранить конкурентные преимущества и обеспечить дальнейший экономический рост ключевых отраслей острова, добавил источник.

 Ранее в этом месяце тайваньские СМИ сообщили, что Министерство торговли США в марте направит на Тайвань чиновников, которые встретятся с чипмейкерами острова в Хсинчу и Тайнане и подробно разъяснят правила экспорта американских чипов.

Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим

Последствия для тайваньских компаний

В декабре прошлого года Национальный совет по науке и технологиям Тайваня NSTC (англ. National Science and Technology Council) сообщил о введении запрета на экспорт в материковый Китай новых технологий и материалов, необходимых для производства микросхем размером менее 14 нм. В докладе говорится, что Тайбэй подготовил перечень из 22 критически важных технологий, экспорт которых в другие страны потенциально способен нанести ущерб интересам острова.

Лиен Чинг-Чанг, генеральный директор Бюро промышленного развития Министерства экономики, тогда подчеркнул, что новые экспортные ограничения не повлияют на бизнес TSMC в Китае. По его словам, TSMC в основном изготавливает в Китае 14-16-нм чипы и получает от КНР около 10-12 процентов своего общего дохода. У TSMC есть литейное производство и офис китайского бюро в Шанхае, а также еще один литейный завод в Нанкине.

Некоторые аналитики считают, что Тайбэй попытается ограничить негативные последствия для тайваньских компаний, следуя по стопам Соединенных Штатов, наложивших ограничения на экспорт чипов в Китай. Например, если следующий раунд экспортных ограничений Тайваня распространится на фотомаски, пострадает компания Taiwan Mask Corp, поставляющая свою продукцию в Китай.

По сообщениям СМИ, Министерство экономики Тайваня (MOEA) обсуждает второй раунд ограничительных мер на экспорт ключевых технологий. (Фото Hsieh Chia-Hsing)

В настоящее время компания производит фотомаски, используемые в производстве 65- и 40-нм чипов. На своем сайте TMC сообщила о модернизации производственной линии для выпуска фотомасок, пригодных для изготовления 28-нм кристаллов. Для массового производства чипов среднего класса с нормами от 28 до 90 нм китайским литейным предприятиям приходится использовать фотомаски, импортируемые из США, Японии и Тайваня. Это связано с тем, что китайские компании, такие как Shenzhen Longtu Photomask Co и Wuxi Zhongwei Mask Electronics Co, могут изготавливать фотомаски только для 130-нм микросхем.

В статье, опубликованной на сайте 36kr.com, говорится, что в первой половине 2023 года Longtu Photomask получила лишь 1,2 процента своих доходов от продажи фотомасок, предназначенных для производства 130-нм чипов. Сегодня основной продукцией компании являются фотомаски необходимые для изготовления 180-нм кристаллов, говорится в сообщении. Автор статьи утверждает, что между китайскими производителями фотомасок и мировыми игроками существует огромный разрыв по доле рынка. 

Японские компании Toppan, DNP и Hoya занимают 31,4 %, 22,9 % и 5,7 % мирового рынка соответственно - по данным отраслевой ассоциации микроэлектроники SEMI. Американская компания Photronics занимает 28,6 % рынка, а тайваньская Mask Corp - 5,7 %. Оставшиеся 5,7 % рынка распределены между “множеством” более мелких компаний.

Несмотря на санкции Вашингтона, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G

Китай набирает обороты

Чжу Фэн, директор Института международных отношений при Нанкинском университете, в конце января заявил: " Следует признать, что Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в области развития высоких технологий". По его словам, американские компании все еще являются ведущими игроками, в то время как компании из Европы, Японии и Южной Кореи занимают второе место.  Но китайские компании - сегодня занимающие третье место - делают все возможное, чтобы их догнать.

В июне 2022 года компания Wuxi DIS Microelectronics Co Ltd, структурное подразделение со стопроцентным участием Chinese Resources Microelectronics Ltd, привлекла 620 млн юаней (86 млн долларов США) от местных инвесторов для строительства новой фабрики по производству фотомасок. Предприятие, способное выпускать фотомаски, пригодные для производства микросхем с нормами 28-90 нм, начнет работу в первой половине этого года.Соединенные Штаты продолжают расширять ограничительные меры на экспорт полупроводников в Китай. В марте Министерство торговли США планирует провести брифинг в Хсинчу и Наньчане, чтобы донести до общественности правила и позицию Вашингтона в отношении запрета на экспорт полупроводниковых пластин. Фото/Ассошиэйтед Пресс

Китайские компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) и Wuxi Zhongwei также занимаются апгрейдом своих заводов по производству фотомасок.

#сша #китай #тайвань #ограничения #санкиции
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
9
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
11
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
1
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
7
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
5
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
9
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
44
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
37
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
93
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
7
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
+

Сейчас обсуждают

Taketon
16:50
Если ищешь клаву на долгие года совет моющаяся клава (любая)
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Шакро Молодой
16:47
смотрю модно стало на клокеше через гпт писать....мммм кайф еще и платят . эт про видяху...найди 1 отличие
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
REY_B_
16:46
Проект "Армата" изволил слиться. И дорого, и электронной базы для него нет. Теперь вместо него дорабатывается советский "Объект 188", который практически и есть "Прорыв-3". Если бы не засланные Сорос...
С трофейной Bradley M2A2 сняли блоки ДЗ BRAT и обстреляли бронебойными снарядами пушки 2А42
swr5
16:46
Отлично!
ВТБ отказывается от ПО Microsoft и полностью переход на российскую операционную систему Astra Linux
Leonator
16:45
Потребителям HBM не нужна, и им надо радоваться. Кривых рук и несчастных случаев много, а такой чиплет неремонтопригоден, только замена с реболлом на доске.
Производство HBM3E Micron со скоростью 1,2 ТБ/с набирает обороты
Китя
16:44
Зато переносить удобно. Уже упакован.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Кирилл Романов
16:35
ну как бы я и на офе и на пиратках играю, такого нет, вброс или интелбои срут специально, больше нет объяснений
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 22.4.1 с дополнительными исправлениями
Eppius
16:35
Еще интересно сколько боевых вылетов совершил этот бомбер. А после этого уже считать вероятность его сбития и уровень эффективности системы стелс. Но раз их убрали из армии сша то видимо хренью оказал...
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
Виталий Бочарников
16:33
Когда там уже квантовая кола поступит в продажу?
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
ctrlZ
16:32
Брал сие корпус еще в 14м году, до сих пор устраивает. И смысла менять не вижу
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем