Тайвань рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов в Китай

Тайбэй планирует ужесточить уже действующие ограничения на экспорт микросхем в Китай, включив в список запрещенных товаров фотомаски и ряд других высокотехнологичных материалов.

Министерство экономики острова готовит "второй раунд запретительных мер" на экспорт кристаллов после того, как 5 декабря 2023 года Тайбэй ввел ограничения на поставки в материковый Китай 12 типов машин и компонентов, необходимых для производства чипов с нормами 14 нанометров и меньше, сообщает Commercial Times. Тайвань рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов в Китай. Новый закон - если он будет одобрен - расширит перечень запрещенных к экспорту изделий до фотомасок, подложек и тонких пленок. (Свет и лазеры - ключевые элементы литографического оборудования нидерландской компании ASML). Фото: ASML

Министерство намерено ограничить экспорт фотомасок, подложек и тонких пленок тайваньского производства в материковый Китай. Правительство Тайваня планирует одобрить новый законопроект в марте и ввести его в действие в первой половине этого года.

Фотомаской в литографической машине называют непрозрачную пластину с прозрачными участками, которые позволяют свету проникать через определенный рисунок для получения экспозиции. Подложка — это кремниевая пластина, а под тонкой пленкой понимается тонкий слой металла, осажденный на пластине.

По словам официального представителя ведомства, правительство пока не приняло каких-либо решений по этому вопросу и не определило сроки введения в действие новых правил. Власти Тайваня обсудят этот вопрос с экспертами из разных отраслей, чтобы сохранить конкурентные преимущества и обеспечить дальнейший экономический рост ключевых отраслей острова, добавил источник.

Ранее в этом месяце тайваньские СМИ сообщили, что Министерство торговли США в марте направит на Тайвань чиновников, которые встретятся с чипмейкерами острова в Хсинчу и Тайнане и подробно разъяснят правила экспорта американских чипов.

Последствия для тайваньских компаний

В декабре прошлого года Национальный совет по науке и технологиям Тайваня NSTC (англ. National Science and Technology Council) сообщил о введении запрета на экспорт в материковый Китай новых технологий и материалов, необходимых для производства микросхем размером менее 14 нм. В докладе говорится, что Тайбэй подготовил перечень из 22 критически важных технологий, экспорт которых в другие страны потенциально способен нанести ущерб интересам острова.

Лиен Чинг-Чанг, генеральный директор Бюро промышленного развития Министерства экономики, тогда подчеркнул, что новые экспортные ограничения не повлияют на бизнес TSMC в Китае. По его словам, TSMC в основном изготавливает в Китае 14-16-нм чипы и получает от КНР около 10-12 процентов своего общего дохода. У TSMC есть литейное производство и офис китайского бюро в Шанхае, а также еще один литейный завод в Нанкине.

Некоторые аналитики считают, что Тайбэй попытается ограничить негативные последствия для тайваньских компаний, следуя по стопам Соединенных Штатов, наложивших ограничения на экспорт чипов в Китай. Например, если следующий раунд экспортных ограничений Тайваня распространится на фотомаски, пострадает компания Taiwan Mask Corp, поставляющая свою продукцию в Китай.

По сообщениям СМИ, Министерство экономики Тайваня (MOEA) обсуждает второй раунд ограничительных мер на экспорт ключевых технологий. (Фото Hsieh Chia-Hsing)

В настоящее время компания производит фотомаски, используемые в производстве 65- и 40-нм чипов. На своем сайте TMC сообщила о модернизации производственной линии для выпуска фотомасок, пригодных для изготовления 28-нм кристаллов. Для массового производства чипов среднего класса с нормами от 28 до 90 нм китайским литейным предприятиям приходится использовать фотомаски, импортируемые из США, Японии и Тайваня. Это связано с тем, что китайские компании, такие как Shenzhen Longtu Photomask Co и Wuxi Zhongwei Mask Electronics Co, могут изготавливать фотомаски только для 130-нм микросхем.

В статье, опубликованной на сайте 36kr.com, говорится, что в первой половине 2023 года Longtu Photomask получила лишь 1,2 процента своих доходов от продажи фотомасок, предназначенных для производства 130-нм чипов. Сегодня основной продукцией компании являются фотомаски необходимые для изготовления 180-нм кристаллов, говорится в сообщении. Автор статьи утверждает, что между китайскими производителями фотомасок и мировыми игроками существует огромный разрыв по доле рынка.

Японские компании Toppan, DNP и Hoya занимают 31,4 %, 22,9 % и 5,7 % мирового рынка соответственно - по данным отраслевой ассоциации микроэлектроники SEMI. Американская компания Photronics занимает 28,6 % рынка, а тайваньская Mask Corp - 5,7 %. Оставшиеся 5,7 % рынка распределены между “множеством” более мелких компаний.

Китай набирает обороты

Чжу Фэн, директор Института международных отношений при Нанкинском университете, в конце января заявил: " Следует признать, что Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в области развития высоких технологий". По его словам, американские компании все еще являются ведущими игроками, в то время как компании из Европы, Японии и Южной Кореи занимают второе место. Но китайские компании - сегодня занимающие третье место - делают все возможное, чтобы их догнать.

В июне 2022 года компания Wuxi DIS Microelectronics Co Ltd, структурное подразделение со стопроцентным участием Chinese Resources Microelectronics Ltd, привлекла 620 млн юаней (86 млн долларов США) от местных инвесторов для строительства новой фабрики по производству фотомасок. Предприятие, способное выпускать фотомаски, пригодные для производства микросхем с нормами 28-90 нм, начнет работу в первой половине этого года. Соединенные Штаты продолжают расширять ограничительные меры на экспорт полупроводников в Китай. В марте Министерство торговли США планирует провести брифинг в Хсинчу и Наньчане, чтобы донести до общественности правила и позицию Вашингтона в отношении запрета на экспорт полупроводниковых пластин. Фото/Ассошиэйтед Пресс

Китайские компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) и Wuxi Zhongwei также занимаются апгрейдом своих заводов по производству фотомасок.