Причины гораздо глубже, чем просто нехватка времени на полировку игры

Официальное решение о переносе Grand Theft Auto VI на ноябрь 2026 года породило волну вопросов о реальных причинах, стоящих за этим решением. Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, категорически отрицает любую связь между недавним увольнением сотрудников и задержкой релиза.

Представитель Take-Two в заявлении для издания Variety подчеркнул: «Эти два вопроса совершенно разные, и смешивать их было бы не только неверно, но и крайне ошибочно». Ранее в компании объяснили увольнения примерно 40 человек «грубым нарушением дисциплины», что не помешало профсоюзам провести акцию у лондонского офиса компании.

Мнение журналистов-расследователей добавляет нюансов в эту картину. Джейсон Шрайер из Bloomberg, первым сообщивший об увольнениях, подтвердил, что перенос даты не был напрямую связан с этими кадровыми изменениями. По его данным, объявление было приурочено к квартальному отчету Take-Two перед инвесторами. Однако Шрайер предупредил, что последствия в виде образовавшихся незакрытых вакансий и падающий моральный дух, могут создать почву для будущих срывов графика.

Интервьюер Риз Рейли, ссылаясь на источники внутри разработки, сообщает, что основной контент игры уже готов, и студия сейчас сосредоточена на стадии полировки, чтобы избежать провального запуска.

Таким образом, хотя официально задержка объясняется стремлением к качеству, а увольнения внутренними дисциплинарными проблемами, фанатам трудно принять эти объяснения на веру. Противоречивая риторика руководства, которое еще недавно выражало уверенность в майском релизе, и растущее недовольство внутри коллектива создают тревожный фон. Ситуация внутри Rockstar напоминает бомбу замедленного действия, где падение морального духа и кадровая нестабильность могут в любой момент привести к новому переносу на 2027 год.