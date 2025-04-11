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Amogus54
Хидео Кодзима: шпионский экшен Physint станет частью «второй фазы» Kojima Productions
Шпионская экшен-игра Physint от Kojima Productions станет частью «второй фазы» студии

Хидео Кодзима, известный геймдизайнер, который готовит к выходу новую Death Stranding 2: On the Beach, поделился планами на свою студию и рассказал о будущем. Хидео рассказал, что сразу после завершения работы над сиквелом Death Stranding и релизом OD (анонсированная хоррор-игра с известными киноактерами в главных ролях), студия перейдет во «вторую фазу».

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Анонсированная «вторая фаза» будет воплощаться в жизнь через Physint, которая будет являться игрой в жанре шпионского стелс-экшена. Геймдизайнер заявил, что с помощью этой игры он постарается максимально размыть границу между фильмами и видеоиграми. Данный проект находится на ранней стадии разработки, несмотря на анонс игры в феврале 2024 года. Об игре было объявлено совместно с Sony, которая предоставила свои студии Columbia Pictures для воплощения замыслов визионера. Возможно, что данная игра выйдет только на следующем поколении консолей.

Помимо напоминания о Physint, Кодзима поделился планами на создание аниме-проектов в рамках «второй фазы» жизни студии. «Первая фаза» Kojima Productions на данный момент представляет собой игры Death Stranding, Death Stranding 2: On The Beach и Project OD, издателем которой выступает Xbox Game Studios. По словам Хидео Кодзимы, разработка Death Stranding 2: On The Beach на данный момент завершена на 95%, а выпуск игры запланирован на 24 июня 2025 года.

#новости игр #новости игровой индустрии #kojima productions #metal gear solid #хидео кодзима #kojima #physint
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