Спустя три месяца после официального анонса новой консоли, Nintendo провели крупную презентацию по Switch 2, где показали множество новых игр. Сама же новая консоль поступит в официальную продажу только 5 июля 2025, а стоимость составит порядка 450 долларов.
Среди игр было анонсировано как множество новых проектов, которые выйдут эксклюзивно для Nintendo Switch 2, так и были объявлены игры, которые получат порт для неё.
Самые интересные игры, которые показали Nintendo:
- Hollow Knight: Silksong – продолжение популярной метроидвании. Точные сроки релиза пока что неизвестны.
- The Duskbloods – эксклюзивная игра в духе Bloodborne от FromSoftware. Релиз игры состоится в 2026 году.
- Выйдет уникальная гайд-игра по консоли, будет доступна с запуска Switch 2.
Также The Legend of Zelda Breath of the Wild и Tears of the Kingdom получат улучшение для Switch 2. А версии для этой консоли получат такие проекты, как Hogwarts Legacy, Split Fiction, Street Fighter 6, Civilization 7, Borderlands 4, Cyberpunk 2077 и многие другие.