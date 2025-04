Nintendo провели презентацию консоли, где также показали новые игры

Спустя три месяца после официального анонса новой консоли, Nintendo провели крупную презентацию по Switch 2, где показали множество новых игр. Сама же новая консоль поступит в официальную продажу только 5 июля 2025, а стоимость составит порядка 450 долларов.

Среди игр было анонсировано как множество новых проектов, которые выйдут эксклюзивно для Nintendo Switch 2, так и были объявлены игры, которые получат порт для неё.

Самые интересные игры, которые показали Nintendo:

Hollow Knight: Silksong – продолжение популярной метроидвании. Точные сроки релиза пока что неизвестны.

The Duskbloods – эксклюзивная игра в духе Bloodborne от FromSoftware. Релиз игры состоится в 2026 году.

Выйдет уникальная гайд-игра по консоли, будет доступна с запуска Switch 2.

Также The Legend of Zelda Breath of the Wild и Tears of the Kingdom получат улучшение для Switch 2. А версии для этой консоли получат такие проекты, как Hogwarts Legacy, Split Fiction, Street Fighter 6, Civilization 7, Borderlands 4, Cyberpunk 2077 и многие другие.