События игры будут происходить спустя 300 лет после Ghost of Tsushima

Sony решила поделиться новыми деталями об игре на официальной странице Ghost of Yotei в PS store. После успеха Ghost of Tsushima от Sucker Punch появление сиквела было лишь вопросом времени. Игра была представлена вместе со анонсирующим трейлером в сентябре 2024 года на State of Play и сразу приковала к себе внимание широкой публики, особенно приверженцев консолей от Sony, поскольку игра будет очередным эксклюзивом для PS5 и PS5 Pro, для которой обещают улучшенную производительность и графику.

На странице игры сказано, что события игры развернутся спустя 300 лет после финала оригинальной Ghost of Tsushima. В игре будет новая главная героиня по имени Ацу, и сюжет будет представлять собой историю мести героини, которая лишилась своей семьи. Для того, чтобы воплотить свой план в жизнь, Ацу придется браться за любую оплачиваемую работу и стать настоящим призраком, оттачивая свои навыки. Более того, Ghost of Yotei представит новое оружие, которого не было в Ghost of Tsushima, например, одати (длинный самурайский меч), кусаригама (серп, прикрепленный к цепи) и парные катаны.

С точки зрения игрового процесса и графической точности Ghost of Yotei выглядит настоящим шагом вперед по сравнению с Ghost of Tsushima . Однако некоторые жаловались на повторение в повествовании Ghost of Yotei, поскольку Ghost of Tsushima исследовал очень похожие темы. С другой стороны, Sucker Punch может представить совершенно уникальную историю, но только время покажет, что придумали разработчики.

Дата выхода будет сообщена позже. На данный момент выход игры запланирован на 2025 год.