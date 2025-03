Life is Strange: Double Exposure стала крупным провалом для Square Enix

Life is Strange: Double Exposure является прямым продолжением оригинальной Life is Strange и вышла спустя почти десять лет после первой части серии. Оригинальная игра оказалось очень успешной в 2015 году и положила начало новой серии игр от Square Enix в жанре интерактивного кино. Игру тепло приняли как критики, так и обычные игроки, которым пришелся по душе сюжет про путешествия во времени и подходящий саундтрек. За это время серия разрослась спин-оффами и даже новой номерной частью, но последняя игра явно не пришлась всем по вкусу. Life is Strange: Double Exposure имеет "смешанные" отзывы в Steam, и, судя по всему, огорчила издателя.

Аналитик Kabutan Хидеки Ясуда заявил, что Life is Strange: Double Exposure стала причиной крупных убытков для Square Enix. На прошлой неделе компания Square Enix опубликовала финансовый отчет, где никак не комментировала успешность проекта, а о цифрах продаж также не сообщалось. Все это обычно является знаком того, что игра плохо продалась и нанесла финансовый ущерб издателю. Тем не менее, компания смогла компенсировать траты на разработку игры за счет своих других проектов.

Помимо этого сообщалось об увольнениях из Deck Nine, студии разработчика игры, сразу после выхода игры в релиз. Несмотря на это в финале Life is Strange: Double Exposure сообщается, что главная героиня Макс Колфилд ещё вернется.

Одной из причин плохих продаж может являться сам сюжет игры. Многим не понравилось то, как вернулась Макс Колфилд после событий оригинальной игры. В игре практически никак не учитывается выбор игрока из первой части. А слитые данные о разработке игры и смене истории подлили масла в огонь недовольства геймеров.