Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Аналитик заявил, что Life is Strange: Double Exposure принесла убытки для издателя
Life is Strange: Double Exposure стала крупным провалом для Square Enix

Life is Strange: Double Exposure является прямым продолжением оригинальной Life is Strange и вышла спустя почти десять лет после первой части серии. Оригинальная игра оказалось очень успешной в 2015 году и положила начало новой серии игр от Square Enix в жанре интерактивного кино. Игру тепло приняли как критики, так и обычные игроки, которым пришелся по душе сюжет про путешествия во времени и подходящий саундтрек. За это время серия разрослась спин-оффами и даже новой номерной частью, но последняя игра явно не пришлась всем по вкусу. Life is Strange: Double Exposure имеет "смешанные" отзывы в Steam, и, судя по всему, огорчила издателя.

Аналитик Kabutan Хидеки Ясуда заявил, что Life is Strange: Double Exposure стала причиной крупных убытков для Square Enix. На прошлой неделе компания Square Enix опубликовала финансовый отчет, где никак не комментировала успешность проекта, а о цифрах продаж также не сообщалось. Все это обычно является знаком того, что игра плохо продалась и нанесла финансовый ущерб издателю. Тем не менее, компания смогла компенсировать траты на разработку игры за счет своих других проектов.

Помимо этого сообщалось об увольнениях из Deck Nine, студии разработчика игры, сразу после выхода игры в релиз. Несмотря на это в финале Life is Strange: Double Exposure сообщается, что главная героиня Макс Колфилд ещё вернется.

Одной из причин плохих продаж может являться сам сюжет игры. Многим не понравилось то, как вернулась Макс Колфилд после событий оригинальной игры. В игре практически никак не учитывается выбор игрока из первой части. А слитые данные о разработке игры и смене истории подлили масла в огонь недовольства геймеров.

#новости игр #новости игровой индустрии #square enix #life is strange #life is strange double exposure
Источник: eurogamer.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
12
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
13
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
8
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
Amazon опубликовала списки самых продаваемых процессоров за февраль
3
Google Pixel 9a обходит Samsung Galaxy A56 в тестовых испытаниях перед запуском
1
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
3
Кроссовер Xiaomi YU7 получил оригинальную приборную панель
+
Gigabyte официально представила топовую материнскую плату для оверклокинга Z890 AORUS Tachyon ICE
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
22
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
19
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
16
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
3
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
3
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
1
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+

Сейчас обсуждают

VAKT
22:57
А как не было групповой работы со слоями так и нет.
Редактор изображений GIMP 3.0 теперь доступен для загрузки
Evgeny Chezarin
22:56
Понимаю, сейчас работает личность N1 с 3050, а недавно работала личность N6 с воображаемой 4070, чьи сообщения успешно потерли отовсюду. Удобно не правда ли? Ты мог бы посмотреть на деятельность своег...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Amoral Mikk
22:56
Вообще, чисто звёздочку докинуть за ддр5 в статье, а не как обычно 5600/12400 на ддр4 Но в остальном, как обычно, мусор ) Особенно "а что улучшить, если есть чуть больше?" И автор на серьезных щах вы...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
VAKT
22:54
меняет глобальное развитие вселенной и её концовки
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
VAKT
22:53
а когда то вселенная стала бесконечной ?
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
Александр Ломакин
22:46
Кулер не в стиле корпуса, да и 8400F - не предел мечтаний имея сотку. В целом - норм, в.карта по уникальной цене!
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Amoral Mikk
22:45
5 минусов - это 5 человек не понявших рофла :)
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
%@!#*&(!%($!^)!@!
22:44
Да у меня и не было никогда 4070, ты о чём вообще, я в ней смысла не вижу, в основном гамаю в инди хорроры, которые на 6600 фризили бы только в путь как на видео выше, я так думаю 3050 эти хорроры суд...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Dmitry Mitry
22:39
PS3 на фоне Х360 полный ноль, просчитался ты. Беги за боксом. PS3 сильно не повезло, вышла на год позже, при этом была слабее бокса. Долго раскручивалась, а как только начались хорошие игры, индустрии...
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
Evgeny Chezarin
22:38
Опаньки... Октополярный фаворит пнд нарисовался. Ник какой выбрал, прям олицетворение шизофрении. Где твоя 4070? Уже продал и вернулся на 3050, которая разрывает любой хлам?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем