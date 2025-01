Spider-Man 2 уступил даже Days Gone – игроки недовольны портом на ПК

Спустя почти сутки после выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК, его пиковый онлайн в Steam достиг 21 229 игроков. Это больше, чем у других недавних портов PlayStation, таких как Miles Morales (13 569 игроков), Uncharted: Legacy of Thieves (10 851) и Ratchet & Clank: Rift Apart (8 757). Однако до лучших проектов Sony на ПК ему далеко – Days Gone (27 450) он еще и может догнать, но Marvel’s Spider-Man Remastered (66 000) остается вне конкуренции. Однако впереди ещё выходные и единовременный онлайн еще может подняться и навязать борьбу другим проектам от Sony на ПК.

Полный топ игр Sony по максимальному онлайну в Steam:

Helldivers 2 — 458 тыс. Ghost of Tsushima — 77 тыс. God of War — 73 тыс. Marvel’s Spider-Man Remastered — 66 тыс. Horizon Zero Dawn — 56 тыс. Horizon Forbidden West — 40 тыс. The Last of Us Part I — 36 тыс. God of War Ragnarök — 35 тыс. Days Gone — 27 тыс. Marvel’s Spider-Man 2 — 21 тыс.

Отзывы – «смешанные» из-за технических проблем. Игроки недовольны техническим состоянием порта. В Steam у Spider-Man 2 всего 53% положительных отзывов – пользователи жалуются на:

Плохую оптимизацию – низкий FPS даже на мощных ПК

Сломанное освещение и графические баги

Статтеринг, лаги и вылеты

Такой старт объясняет, почему Sony так долго не рекламировала ПК-версию Spider-Man 2 – качество порта оставляет желать лучшего. На фоне этого неудачного запуска пользователи сомневаются, стоит ли ждать стабильной версии в ближайшее время или игру снова придется дорабатывать патчами несколько месяцев.