Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Xbox подвела итоги 2024 года и представила список самых значимых игр в своём магазине
Компания Xbox подвела небольшие итоги 2024 года

Компания Xbox подвела итоги 2024 года, представив списки самых значимых цифровых игр в своём магазине. Категории включают проекты с высоким пользовательским рейтингом, самые продаваемые игры, а также лидеров по времени, проведённому в игре, и числу одновременных игроков.

Списки составлены в алфавитном порядке, поэтому точные места игр не раскрываются. Тем не менее, это даёт отличное представление о том, какие проекты привлекли внимание геймеров в уходящем году.

Игры с самым высоким пользовательским рейтингом

К играм, которые получили лучшие оценки от игроков, относятся такие проекты, как "Senua’s Saga: Hellblade II", "Metaphor: ReFantazio", "Persona 3 Reload", а также семейные хиты, например, "Little Kitty, Big City". Среди других фаворитов — "Warhammer 40,000: Space Marine 2" и "The Lord of the Rings: Return to Moria".

Игры, на которые потрачено больше всего времени

Среди проектов, где игроки проводили часы напролёт, выделяются "Dragon Age: The Veilguard", "Dragon’s Dogma 2", "Path of Exile 2", а также спортивные симуляторы, такие как "NBA 2K25" и "Farming Simulator 25". Это говорит о разнообразии жанров, которые стали популярны в этом году.

Игры с пиковым количеством игроков

Игры, которые собрали максимальное количество одновременных пользователей за один день, включают таких гигантов, как "Call of Duty: Black Ops 6", "Fortnite", "Minecraft", а также "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Неудивительно, что в список вошли и такие постоянные хиты, как "Grand Theft Auto Online" и "Rocket League".

Самые продаваемые игры 2024 года

Лидерами продаж стали проекты вроде "Avatar: Frontiers of Pandora", "Star Wars Outlaws", "Dragon Ball: Sparking! Zero", а также спортивные симуляторы от EA, такие как "EA Sports FC 25" и "Madden NFL 25".

Такие инициативы могут помочь игрокам лучше ориентироваться в новинках и находить проекты, которые могут стать их следующими любимыми играми.

#microsoft #новости игр #новости игровой индустрии #xbox
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 13 смартфонов, которые не получат новую HyperOS 2.0 и уже завершили жизненный цикл
+
Американские ракеты-носители будут запускаться в космос из Норвегии
5
В Австрии демонтируют один из самых мощных коротковолновых передатчиков радиосигналов в Европе
3
Жители США из-за экономии и медленного устаревания телефонов стали чаще покупать старые iPhone
+
Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
+
Samsung Galaxy S25 Ultra отличается от S24 Ultra улучшенными динамиками, камерами и охлаждением
3
Следующим ремейком от Capcom будет Resident Evil 0
+
Самый древний и старый живой организм на Земле на грани исчезновения из-за деятельности человека
1
В России создали новые дроны "Касатка" и "Микроб" с функциями ИИ и ретрансляции сигнала на 50 км
+
Согласно ComputerBase, новая настольная видеокарта NVIDIA получит 96 ГБ памяти GDDR7
2
Новые процессоры Intel Nova Lake были замечены в транспортной накладной
+
Саудовская Аравия показала эскизы первой секции горизонтального небоскреба «The Line»
+
NVIDIA GeForce RTX 5080 уже продается во Вьетнаме за 1400 долларов
1
Innocn представила 49-дюймовый изогнутый 5K OLED монитор с частотой обновления 144 Гц
+
Microsoft удалит страницу с бесплатными темами для Windows 10 и Windows 11
3
Американский блогер обсуждает с Кремлем возможность провести интервью с Владимиром Путиным
+
Sony представила беспроводной контроллер PS5 DualSense в новом цветовом решении
1
Electronic Arts признала неудовлетворительные результаты EA Sports FC 25 и Dragon Age: The Veilguard
+
Первые пользователи получили портативную консоль MSI Claw 8 AI+
+
В Свердловской области начались работы по реставрации космического корабля "Буран"
+

Популярные статьи

В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса
8
Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
5
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
7
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
60
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
37
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
7
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
7
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
2
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
1
Система управления энергосетями Европы оказалась уязвима перед хакерскими атаками
+

Сейчас обсуждают

eai
05:17
За 200 там переваливает. Кто больше
AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 25.1.1 без статуса WHQL с поддержкой двух новых игр
RXO
05:15
Лучше бы ремейк 3 дума сделали. Единственный нормальный дум был
Авторы DOOM The Dark Ages объяснили, почему в игре не будет мультиплеера
Марат Ишмуратов
05:07
Раша - Гудбай! 😅
РФ не удивили заявления Трампа о новых санкциях в случае отказа от соглашения по Украине
Сергей Алферов
05:05
Только вы не человек. Это человек придумал и создал бога.
Сэм Альтман из OpenAI заявил, что способен создать искусственный интеллект умнее человека
Сергей Алферов
05:03
Лет через 200-300 наверное и создадут.
Сэм Альтман из OpenAI заявил, что способен создать искусственный интеллект умнее человека
Cowboy Huggies
04:59
В рейде функция трим не работает, но почему-то обычные пользователи без рейда за этой функцией гонятся и хотят что-бы она работала, получается что трим не нужен?
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
RXO
04:55
Как всегда страдают только ведроверы
Мошенники массово рассылают в Telegram файлы, содержащие вредоносное приложение «Mamont»
Андрей_Орлов
04:42
Рыбак рыбака видит издалека
Сэм Альтман из OpenAI заявил, что способен создать искусственный интеллект умнее человека
Андрей_Орлов
04:36
Ваш комментарий тоже создан супер интеллектом получается. Тогда gpt это уже сверх супер интеллект (в сравнении с вами). И пора уже создавать сверх сверхсупер пупер интеллект.
Сэм Альтман из OpenAI заявил, что способен создать искусственный интеллект умнее человека
Garthar
04:24
Ну как бэ все культуры так работают, тут ты америку не открыл. Именно поэтому существует такое понятие как. "Паровое поле"
В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем