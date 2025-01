Компания Xbox подвела небольшие итоги 2024 года

Компания Xbox подвела итоги 2024 года, представив списки самых значимых цифровых игр в своём магазине. Категории включают проекты с высоким пользовательским рейтингом, самые продаваемые игры, а также лидеров по времени, проведённому в игре, и числу одновременных игроков.

Списки составлены в алфавитном порядке, поэтому точные места игр не раскрываются. Тем не менее, это даёт отличное представление о том, какие проекты привлекли внимание геймеров в уходящем году.

Игры с самым высоким пользовательским рейтингом

К играм, которые получили лучшие оценки от игроков, относятся такие проекты, как "Senua’s Saga: Hellblade II", "Metaphor: ReFantazio", "Persona 3 Reload", а также семейные хиты, например, "Little Kitty, Big City". Среди других фаворитов — "Warhammer 40,000: Space Marine 2" и "The Lord of the Rings: Return to Moria".

Игры, на которые потрачено больше всего времени

Среди проектов, где игроки проводили часы напролёт, выделяются "Dragon Age: The Veilguard", "Dragon’s Dogma 2", "Path of Exile 2", а также спортивные симуляторы, такие как "NBA 2K25" и "Farming Simulator 25". Это говорит о разнообразии жанров, которые стали популярны в этом году.

Игры с пиковым количеством игроков

Игры, которые собрали максимальное количество одновременных пользователей за один день, включают таких гигантов, как "Call of Duty: Black Ops 6", "Fortnite", "Minecraft", а также "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Неудивительно, что в список вошли и такие постоянные хиты, как "Grand Theft Auto Online" и "Rocket League".

Самые продаваемые игры 2024 года

Лидерами продаж стали проекты вроде "Avatar: Frontiers of Pandora", "Star Wars Outlaws", "Dragon Ball: Sparking! Zero", а также спортивные симуляторы от EA, такие как "EA Sports FC 25" и "Madden NFL 25".

Такие инициативы могут помочь игрокам лучше ориентироваться в новинках и находить проекты, которые могут стать их следующими любимыми играми.