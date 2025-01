Deus Ex и недосказанная история Дженсена: бывший сценарист о несостоявшемся сиквеле

Бывший старший сценарист Eidos-Montreal Марк Цесир, проработавший в студии около десяти лет, поделился ранее неизвестными деталями отменённого продолжения Deus Ex: Mankind Divided. Разработка сиквела, который мог завершить историю Адама Дженсена и связать её с оригинальной Deus Ex 2000 года, была прекращена после ухода сценариста из студии в 2018 году. Несмотря на попытки вернуться к проекту, он так и не получил зелёный свет.

По словам Цесира, ключевой идеей сиквела было приближение Дженсена к окончательному противостоянию с Иллюминатами. Хотя полностью сокрушить теневую организацию ему бы не удалось, действия героя повлияли бы на становление Боба Пейджа, злодея, чья фигура доминирует в событиях первой части серии. Сюжет новой игры должен был стать своеобразным мостом между эпохами, завершив историю Дженсена и одновременно запустив цепочку событий, которые привели бы к антиутопичному миру 2052 года, показанному в оригинальной игре.

После выпуска Mankind Divided франшиза Deus Ex оказалась в подвешенном состоянии. Несмотря на положительные отзывы, проект не оправдал ожиданий по продажам, и Eidos-Montreal сместила фокус на разработку других игр, включая проекты по Marvel, такие как Guardians of the Galaxy Marvel's Avengers. В результате продолжение было заморожено, а затем полностью отменено.

Марк Цесир выразил сожаление о том, что поклонники не смогли увидеть завершение истории Дженсена. Он подчеркнул, что основной задачей сценаристов было не только завершение текущей сюжетной линии, но и создание естественного перехода к событиям оригинальной Deus Ex. Таким образом, новый сиквел мог бы объединить две эпохи франшизы, удовлетворив и давних фанатов серии, и тех, кто познакомился с ней через перезапуск.