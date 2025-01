Activision раскрыла расходы на создание Call of Duty

Согласно судебным документам, опубликованным в ходе разбирательств с Activision, стали известны точные расходы на разработку трёх частей Call of Duty. На создание Black Ops Cold War было потрачено рекордные $700 млн, что делает её самой дорогой игрой серии. Несмотря на огромный бюджет, игра полностью оправдала ожидания издателя, разойдясь тиражом в 30 миллионов копий, что позволило проекту окупиться.

Для сравнения, бюджет Call of Duty: Black Ops III, выпущенной в 2015 году, составил $450 млн, а тираж игры достиг 43 миллионов копий, что является лучшим результатом среди всех упомянутых частей. В свою очередь, Call of Duty: Modern Warfare (2019) с бюджетом $640 млн продалась тиражом в 41 миллион.

Интересно, что бюджеты Call of Duty значительно превосходят затраты на создание других AAA-игр. Для примера, разработка The Last of Us Part II обошлась студии Naughty Dog в $220 млн, что более чем в три раза меньше, чем стоимость Cold War. Однако, Call of Duty — это не просто игра, а масштабный франчайз, в который вкладываются не только средства на разработку, но и колоссальные суммы на маркетинг, продвижение и поддержку после релиза.