GTA 6 впечатляет рейтрейсингом и SSR — первые выводы Digital Foundry

Эксперты Digital Foundry опубликовали предварительный разбор первого трейлера GTA 6, который недавно появился на платформе Bilibili. Полная версия анализа пока находится в процессе подготовки, однако уже сейчас известны некоторые ключевые моменты, касающиеся визуальной составляющей игры.

В трейлере заметно использование технологии рейтрейсинга, отвечающей за реалистичные отражения на глянцевых, пластиковых и металлических поверхностях. Это позволяет добиться впечатляющей глубины и детализации изображения. Вместе с тем Rockstar применяет более лёгкую для производительности технологию Screen-space reflections (SSR), которая используется для воды и отражений на различных поверхностях.

Кроме того, SSR задействуется и для создания теней — это первый случай, когда Rockstar использует эту технологию таким образом. Аналитики Digital Foundry подчёркивают, что такой подход позволяет оптимизировать производительность игры на консолях и ПК, сохраняя при этом высокий уровень графики.

Ещё одной интересной деталью стала возможность использования эффекта параллакса для имитации интерьеров зданий. Подобное решение ранее применялось в таких проектах, как Marvel’s Spider-Man, где с помощью параллакс-скроллинга создавалась иллюзия детализированных интерьеров, видимых через окна зданий.

Несмотря на высокие ожидания, точная дата выхода GTA 6 остаётся неизвестной, несмотря на официальный анонс на 2025 год, поскольку в последнее время все чаще появляется информация о переносе.

Важно учитывать, что текущий анализ основан на трейлере, опубликованном более года назад. За это время разработчики могли внести значительные изменения в визуальную составляющую игры. Тем не менее даже на данном этапе видно, что GTA 6 стремится установить новый стандарт качества в открытых мирах.