Что выбирают геймеры на PlayStation 5, Xbox Series и Steam?

Согласно свежему отчёту аналитической компании Circana, игровая индустрия США в конце 2024 года продолжает удивлять переменами в чартах. Итоги недели, завершившейся 21 декабря, показывают, какие проекты удерживают внимание геймеров на ведущих платформах.

На консоли Sony безоговорочными лидерами остаются Call of Duty HQ, Fortnite, а также Marvel Rivals. Однако настоящей сенсацией стала Sonic Frontiers, которая буквально взлетела с 195-го на 14-е место. Такой всплеск популярности можно связать с последними обновлениями и скидками в период рождественских распродаж, а также с выходом фильма про Соника в кино.

На Xbox Series ситуация схожа: Call of Duty HQ и Fortnite неизменно занимают верхние строчки. Но особое внимание привлекает Indiana Jones and the Great Circle, удерживающая 6-е место в чарте. Являясь эксклюзивом Microsoft, игра получила высокие оценки за атмосферу и проработанный сюжет, что помогло ей закрепиться в топе.

На платформе Steam доминирует Marvel Rivals, привлекая игроков своим динамичным геймплеем и глубокой кастомизацией персонажей. За ним следуют Helldivers II и Path of Exile II.Настоящим сюрпризом стал Project Zomboid, который поднялся с 48-го на 11-е место. Многопользовательский зомби-симулятор получил вторую жизнь благодаря масштабным обновлениям и внедрению новых игровых механик.