The Game Awards 2024: инсайдеры раскрывают главные анонсы

Поклонники игр уже с нетерпением ждут The Game Awards 2024, где ожидается сразу несколько крупных анонсов. Как стало известно от Джеффа Кили, на мероприятии покажут новую часть популярной серии Mafia под названием Mafia: The Old Country.

Эта новость мгновенно вызвала ажиотаж среди фанатов, которые с нетерпением ждут возвращения культовой франшизы. Напомним, что последняя часть серии, Mafia: Definitive Edition, вышла в 2020 году и была ремейком оригинальной игры 2002 года. Новая игра, по слухам, может рассказать историю про мафию в Сицилии.

Но это не единственный сюрприз. Другой источник, Рэнди Питчфорд, подтвердил, что на The Game Awards планируется премьера трейлера Borderlands 4. Серия Borderlands славится своим уникальным стилем, юмором и захватывающим геймплеем, и новая часть, по ожиданиям, поднимет планку ещё выше.

The Game Awards давно стал не только местом для вручения наград, но и одним из крупнейших шоу, где ведущие издатели и разработчики представляют свои проекты. Уже известно, что мероприятие состоится в эту пятницу, а трейлеры и анонсы традиционно транслируются в прямом эфире.

Информация о двух громких проектах вызывает обсуждения в игровой индустрии, но некоторые фанаты отмечают, что заранее слитые анонсы могут лишить шоу эффекта неожиданности.