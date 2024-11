В Need for Speed впервые добавят мотоцикл

Разработчики Need for Speed Unbound анонсировали масштабное обновление, которое обещает взбудоражить фанатов серии. Главным событием станет новый режим Lockdown, вдохновлённый атмосферой легендарной Most Wanted. В этом режиме игрокам предстоит собрать команды из пяти человек и пробираться на охраняемые объекты, чтобы угонять автомобили. Однако сделать это будет непросто — вас будут преследовать полицейские и соперники, а эвакуировать «добычу» придётся на специальном грузовике.

Награды в режиме Lockdown впечатляют: за успешное выполнение заданий откроется доступ к 15 легендарным автомобилям из Most Wanted, включая культовый BMW M3 GTR 2005 года.

Кроме того, обновление станет историческим для серии — впервые в Need for Speed появится мотоцикл. Игроки смогут сесть за руль BMW S 1000 RR 2019 года, доступного как в Lockdown, так и в PvP-режимах для байков.

Апдейт выйдет уже 26 ноября, а его тематическая направленность на Most Wanted наверняка вызовет ностальгию у поклонников классических частей серии. Это не только шанс для игроков вновь погрузиться в атмосферу преследований и угонов, но и возможность расширить гараж новыми транспортными средствами, которые давно стали символами Need for Speed.

Обновление также подчёркивает стремление разработчиков поддерживать интерес к игре, добавляя разнообразие в игровой процесс.