О будущем графики для PS5 Pro и PS VR 2 поделился мнением создатель Dying Light

Тимон Смектала, директор франшизы Dying Light в студии Techland, подчеркнул важность новой технологии PSSR для индустрии разработки игр. В своём заявлении он отметил, что увеличение мощности графического процессора PlayStation 5 Pro безусловно полезно для улучшения визуальных эффектов и общей детализации игр, но PSSR, технология суперсэмплинга от Sony, может оказаться ещё более значимым шагом вперёд.

PSSR использует машинное обучение для того, чтобы восстанавливать изображение с более низкого разрешения, что позволяет сохранять высокую визуальную точность без значительного воздействия на производительность. Смектала отметил, что это особенно важно для игр, таких как Dying Light: The Beast, где атмосферные эффекты и сложные детали играют ключевую роль в создании погружающей среды.

Тесты от Digital Foundry показали, что PSSR превосходит конкурентов, таких как AMD FSR 3.1, хотя пока уступает технологии NVIDIA DLSS. Однако эта технология обещает стать важной в будущем, особенно для PlayStation VR 2.

Новые технологии, такие как PSSR, открывают разработчикам широкие возможности для создания более впечатляющих игровых миров. Однако не стоит забывать, что мощные графические технологии должны сопровождаться надлежащей оптимизацией. Без неё, даже самые передовые новшества могут не оправдать ожидания игроков, если игра не будет плавно работать на различных устройствах.