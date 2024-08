Сюжетные детали второго DLC утекли в прошлом году и это привело студию к решению полностью перезапустить разработку

Польская студия Techland сделала смелый шаг, превратив ранее анонсированное DLC для Dying Light 2 под названием The Beast в полноценную отдельную игру. Причиной такого решения стали утечки информации, которые распространились по сети в прошлом году, раскрывая ключевые сюжетные моменты дополнения. Понимая, что многие игроки уже могли столкнуться со спойлерами, разработчики решили начать проект с чистого листа и предложить нечто более масштабное.

Теперь Dying Light: The Beast будет самостоятельной игрой, сюжет которой развернётся вокруг любимого многими героя первой части игры — Крейна. В этом одиночном спин-оффе игроки отправятся в новое приключение в открытом мире, полное зомби, экшена и уникальных возможностей, среди которых — управляемые транспортные средства. Разработчики обещают около 20 часов захватывающего геймплея.

Интересно, что Techland решила поддержать владельцев старых консолей — Dying Light: The Beast выйдет не только на современных платформах, но и на PlayStation 4 и Xbox One. Это объясняется тем, что значительное количество игроков всё ещё пользуются старыми консолями, и многие из них уже приобрели Ultimate Edition Dying Light 2, в которое изначально должно было входить дополнение The Beast. Теперь же такие игроки получат отдельную игру бесплатно в качестве компенсации.

Стоит отметить, что Ultimate Edition и апгрейд до него перестанут продаваться уже 30 сентября 2024 года. Это издание предоставляло покупателям не только доступ к различным внутриигровым бонусам, но и бесплатную копию Dying Light: The Beast.

Dying Light: The Beast обещает стать захватывающим спин-оффом, развивающим вселенную Dying Light. События игры развернутся в новом городе, полном опасных зомби и интригующих миссий. Одной из ключевых особенностей станет возможность использовать различные транспортные средства для передвижения по открытому миру и сражений с врагами.

Игровая механика останется верна духу серии: акробатика, ближний бой и стелс будут играть важную роль в выживании. Кроме того, разработчики обещают добавить новые элементы геймплея, что сделает The Beast свежим и интересным проектом как для старых фанатов, так и для новых игроков.

Таким образом, несмотря на трудности с утечками, Techland превратила вызов в возможность создать не просто дополнение, а полноценную игру, которая наверняка привлечёт внимание геймеров по всему миру.