На это указывают изображения, опубликованные одним из пользователей 4chan

Планы CD Projekt RED по развитию вселенной Cyberpunk 2077 включали отправку игроков на Луну. Об этом свидетельствуют изображения, опубликованные на форуме 4chan. Эти материалы появились в сети ещё в 2021 году, но тогда внимание общественности было сосредоточено на утечке альфа-версии игры, поэтому лунные планы остались почти незамеченными.

реклама

В самой игре Cyberpunk 2077 также можно найти намёки на космические базы и лунные полёты, которые присутствовали и на концепт-артах. Согласно первоначальным планам разработчиков, игра должна была получить минимум два DLC. Второе дополнение, темой которого была Луна, обещало принести новую карту и стать аналогом Blood and Wine из The Witcher 3. Размеры новой карты могли быть порядка 36 км². Для сравнения – Туссент из дополнения Blood and Wine имеет площадь 142 км², а общий размер игровой карты Cyberpunk 2077 с районами вблизи города — 50 км²

Однако, из-за необходимости исправлений и доработок основной игры CD Projekt RED была вынуждена отложить эти планы.

Игровое сообщество предполагает, что наработки из невыпущенного дополнения могут быть использованы при создании сиквела, который разрабатывается под кодовым именем Orion.

На форуме Reddit пользователи активно обсуждают эти планы, выражая как разочарование, так и надежду. Это просто удивительно, как много контента было запланировано, но так и не было реализовано. Игроки надеются, что разработчики смогут включить хотя бы часть этих идей в будущие проекты.

Лунная база могла бы стать чем-то совершенно новым и уникальным для игровой вселенной. Исправление багов и оптимизация важны, но потерянный контент о Луне мог бы существенно обогатить игру. Игроки будут ждать новостей о сиквеле с ещё большим нетерпением.

Таким образом, планы по лунному дополнению остались в прошлом, но в сердцах поклонников игры остаётся надежда на то, что эти идеи найдут своё воплощение в будущих проектах CD Projekt RED.