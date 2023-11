Последние годы я все чаще на форумах и в соцсетях встречаю людей, разочаровавшихся в ПК-гейминге, но, тем не менее, продолжающих поддерживать свой игровой компьютер в актуальном состоянии, тратя на это немалые средства. Сначала это казалось мне очень странным — зачем регулярно тратить круглые суммы на мощный компьютер, который пылится на столе и не приносит удовольствия. Но, за последний год я понял, что и сам превратился в такого же ворчуна, который вбухал немаленькие средства в свой ПК, но стал играть в него очень редко. И сегодня я расскажу о том, как это происходит, что я решил предпринять и что делать вам, если вы чувствуете то же самое.

Начать стоит с моего ПК, который к концу 2023 года превратился в довольно средний по производительности, хотя потрачено на него было очень много. Уже год в нем стоит шестиядерный процессор Ryzen 5600X, купленный год назад за 13000 рублей, материнская плата MSI B450-A PRO MAX и 32 ГБ оперативной памяти Crucial Ballistix, купленные почти четыре года назад, видеокарта GeForce RTX 3060 на 12 ГБ, купленная в начале 2022 года за столь огромную сумму, которую я даже стесняюсь озвучить.

Питает все это "голдовый" блок питания Chieftronic GPU-750FC, который справляется с этим, не особо прожорливым железом в бесшумном, полупассивном режиме, а из накопителей у меня есть пара SSD на 1 ТБ и 256 ГБ, и несколько жестких дисков под файлы. Все эти комплектующие обитают в очень старом корпусе Fractal Design Define R4, не так давно купленный на Авито, который на фоне современных моделей с окнами и подсветкой выглядит очень консервативно, но ничем не уступает им по функционалу.

Компьютер не самый топовый, если смотреть на ПК, которыми пользуются посетители нашей конференции или участники групп в соцсетях, посвященным компьютерному железу, где обитают энтузиасты и оверклокеры — TEHNOGLOBE TV, Nitroxsenys или MaddyMurk. Но, если ориентироваться на обычных геймеров, особенно из небольших городов, то это очень мощный и качественный ПК, о котором можно только мечтать. Например, самые мощные видеокарты у моих друзей — GeForce GTX 1660 SUPER и Radeon RX 580.

Но, несмотря на то, что на этом ПК идут все новые игры, хотя для требовательных новинок 2023 года уже приходится включать DLSS, играю я на нем все реже, и частенько на нем целый месяц не запускается ничего сложнее браузера Mozilla Firefox и видеоплеера PotPlayer. Да и если посмотреть на игры, в которые я наиграл довольно много времени в 2023 году, становится понятно, что для них хватило бы куда более дешевого и простого ПК: Fallout 4, Atomic Heart, переиздание Quake II, FlatOut Ultimate Carnage, Majesty 2, They Are Billions, The Last Spell, Anno 1800, Disciples 2, The Riftbreaker и Far Cry Primal.

Эта гонка выглядит отлично даже спустя 16 лет

С этими играми вполне справился бы недорогой и экономичный ПК, например, на базе Core i3-12100F и видеокарты GeForce GTX 1650, который можно было бы собрать в компактном корпусе. А главное — легком, ведь Fractal Design Define R4 без комплектующих весит 12 кг, а вместе с ними — все 25 кг и перемещая его во время уборки и чистки от пыли можно запросто сорвать спину. Скорее всего, после полного устаревания текущего процессора и видеокарты, я куплю бюджетное, компактное и экономичное железо, и, вполне возможно, что мне хватит процессора со встроенной графикой. Даже не самый новый Ryzen 5 5600G вполне справится с большей частью моих игр.

А теперь давайте по пунктам разберем мои претензии к современному мощному железу и играм, и, скорее всего, вы вполне найдете среди них такие, которые созвучны и вашим мыслям.

Игры все чаще разочаровывают

Глядя на мой список игр, что я написал выше, может создаться впечатление, что я не играл в новинки в 2023 году, но это не так. Играл, но чаще всего слишком мало и быстро удалял их. Я попробовал Alan Wake 2, Remnant II, Hogwarts Legacy, Starfield, The Last of Us Part 1, не считая нескольких более низкобюджетных игр. И первое, что бросается в глаза при запуске этих новых игр — несоответствие картинки и системных требований. Ryzen 5600X вместе с GeForce RTX 3060, которых еще совсем недавно хватало для всех игр "на ультрах", теперь годятся только для средних настроек с включенным DLSS.

Причем никакого прорыва в графике, чтобы оправдать такой взлет системных требований, нет. Это не Far Cry в 2004 году, не Crysis в 2007 и не The Witcher 3: Wild Hunt в 2015. Вот эти игры вызывали в свое время вау-эффект и, запуская их, было понятно, на что тратятся мощности видеокарты. А в новых играх с трассировкой лучей картинка пока еще не выглядит так, чтобы ради нее настолько жертвовать производительностью. А без трассировки в них нет ничего, поражающего глаз геймера, и создается ощущение, что их требования — это просто банальное отсутствие оптимизации, ведь на большинстве видеокарт сегодня есть технологии DLSS и FSR, на которые надеятся разработчики.

Для этой игры я покупал GeForce 6600 GT и не жалею ни капли

Графика, это еще полбеды новых игр, хуже то, что в них попросту неинтересно играть. Если в первом Alan Wake в 2010 году использование света, тени и фонарика еще впечатляло, хотя и не особо, оживляло довольно унылый геймплей, то в Alan Wake 2 играть попросту скучно. Игра целиком состоит из приемов, сотни раз обкатанных в других играх и множества штампов из голливудских фильмов и вызывает зевоту.

Starfield на фоне Alan Wake 2 выглядит еще большим недоразумением. Если в Alan Wake 2 хотя бы видно новый движок и высокое качество моделей, то в новой игре от Bethesda видно старый добрый Fallout 4, который с небольшими изменениями перенесли в 2023 год, а действие игры — в космос. Но больше всего поражает, как можно было создать настолько скучную и унылую игру, вдобавок с сюжетом, написанным за пару часов каким-то студентом первокурсником, подрабатывающим в SEO. И это игра от компании, в свое время подарившей нам The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls V: Skyrim, и первая одиночная игра Bethesda аж с 2015 года.

Думаю, многие согласятся, что это совсем не такие игры, ради которых стоит делать апгрейд и покупать дорогую видеокарту. И, лично для меня, из игр 2023 года лишь несколько станут такими, ради которых стоило иметь GeForce RTX 3060 в компьютере, и которые я обязательно пройду. Это Baldur’s Gate 3, RoboCop: Rogue City и Cyberpunk 2077 с дополнением Phantom Liberty.

Высокие цены и низкое качество

С каждым годом мощный игровой ПК становится все более дорогим удовольствием. Причем цены растут не только у нас, но и сразу у производителей. Лет 10-13 назад можно было купить видеокарту среднего уровня за 6500 рублей, или 200 долларов по курсу того времени и это не сильно било по семейному бюджету. А уже за GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, причем в довольно паршивом исполнении от Gigabyte, мне в 2016 году пришлось отдать 24000 рублей, что тогда равнялось примерно 342 долларам.

Сегодня, спустя восемь лет, самая недорогая версия GeForce RTX 4060 стоит 35560 рублей, что уже равно 404 долларам, но посмотрите, что вы получаете за эту сумму. Это, мягко говоря, обрубок, в котором всего на 2 ГБ больше видеопамяти, чем у GeForce GTX 1060 в 2016 году и так долго, как эта легендарная видеокарта, GeForce RTX 4060 оставаться актуальной никак не сможет. Такую аналогию можно провести с остальным компьютерным железом — материнскими платами, SSD-накопителями, блоками питания. Цены выросли, качество снизилось, а производители экономят на каждом узле, укорачивая жизненный цикл устройства.

Высокое энергопотребление

За последние годы достаточно производительные процессоры уровня резко подняли планку энергопотребления со ставших привычными за многие годы 60-80 ватт сразу до 200 ватт и выше. Особенно отличилась корпорация Intel, у которой новый Core i7-14700K имеет параметры TDP и MTP, равные 125 и 253 ваттам, и при этом обгоняет предшественника, Core i7-13700K, примерно на столько же, насколько Core i7-7700K обгонял Core i7-6700K в свое время — на пару процентов. У видеокарт дела обстоят ненамного лучше, если середнячки все также топчутся вокруг отметки в 120-140 ватт, то производительные решения уже много лет потребляют 220 ватт и больше.

Высокое энергопотребление тянет за собой дополнительные расходы на охлаждение и покупку мощного блока питания и просторного корпуса. Даже не самый топовый современный игровой ПК запросто может выделять до 500 ватт тепла. И, соответственно, потреблять этим самые 500 ватт из розетки, что при ежедневной игре на ПК в течение нескольких часов с каждым годом обходится во все более и более заметную сумму. А при введении тарифной сетки оплаты электроэнергии, зависящей от количества потребленных киловатт, мощный ПК в будущем может стать разорительным.

Сложность сборки и эксплуатации

Мощный игровой ПК с каждым годом становится все сложнее в сборке и обслуживании. Для процессора, скорее всего, потребуется водяное охлаждение, а в корпус придется поставить 5-6 вентиляторов. Видеокарты стали размером с кирпич и со соответствующим весом, а разборка какой-нибудь GeForce RTX 4070 Ti для замены термопасты превратилась в сложнейшее занятие, с которым справится далеко не каждый опытный пользователь. А термопасту придется менять часто, ведь при такой мощности она быстро теряет свои свойства. И придется забыть про популярную некогда Arctic MX-4 и обычные термопрокладки, если вы не хотите, чтобы видеокарта после обслуживания грелась больше, чем до него.

Какой же выход из ситуации?

Выход мне видится довольно простым — не гнаться за мощным и дорогим железом и не торопиться проходить новые игры. Железо с каждым годом дешевеет и производительность процессора Core i7-7700K, который был мечтой геймера шесть лет назад, сегодня можно купить в виде холодного и дешевого Core i3-10100F, который будет отлично работать в самой дешевой материнской плате. С видеокартами прогресс за последние годы не такой быстрый, вдобавок рынок до сих пор никак не оправится от бума майнинга, но это правило работает и здесь, и новая GeForce RTX 4060 с очень небольшим энергопотреблением, которая по совокупности характеристик и производительности должна была называться GeForce RTX 4050, во многих играх выступает наравне с GeForce RTX 2070 SUPER, которая совсем недавно была оптимальной видеокартой для игр в разрешении QHD.

Игры сегодня выходят в таком виде, что лучше дождаться всех патчей и дополнений и только потом проходить их. Взять тот же Cyberpunk 2077, который только спустя почти три года, с дополнением Phantom Liberty, стал хоть как-то похож на ту игру, которую нам обещали. И даже хорошая и качественная игра — экономическая стратегия Anno 1800, за четыре года получила столько дополнений, что превратилась в совсем другую игру. Да и цены на игры спустя столько лет заметно падают, а многие хиты можно получить за копейки или вовсе бесплатно.

И в таких условиях тактика отставания от рынка железа и новых игр на 3-5 лет кажется самой оптимальной. Это будет недорогой и практичный ПК-гейминг, на компактном и простом ПК с небольшим энергопотреблением. Причем нигде, кроме игр и тяжелых задач, бюджетность этого ПК ощущаться не будет, ведь сегодня для интернета, кино, музыки и офисной работы за глаза хватает даже четырехъядерника Core i3-12100 со встроенной графикой Intel UHD Graphics 730. А уж найти во что поиграть среди множества нетребовательных игр-хитов вышедших за период с 2010 до 2020 года, найдет каждый геймер.

Пишите в комментарии, а вас устраивает положение дел с современными компьютерными играми и комплектующими ПК?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.