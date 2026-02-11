Сайт Конференция
Nacvark
Bloomberg: В США привлекут военных к возрождению угольной промышленности
Государственное финансирование будет использовано так, чтобы поддержать работу угольных электростанций

Издание Bloomberg, ссылаясь на источник в лице представителя Белого дома, пишет, что президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) намерен поручить министру обороны Питу Хегсету (Peter Brian Hegseth) заключить контракты для поддержания работы угольных электростанций в стране. Пентагон распорядится своим государственным финансированием так, чтобы возродить угольную промышленность США.Источник изображения: BloombergПо данным издания, американский министр заключит соглашение с угольными электростанциями о закупке электроэнергии, которая будет использоваться для оборонных нужд. Помимо этого, Трамп планирует озвучить план Министерства энергетики США по выделению 175 миллионов долларов на модернизацию шести угольных электростанций в пяти штатах.

Bloomberg получило косвенное подтверждение всей своей информации, поскольку в Белом доме подтвердили планы Дональда Трампа провести мероприятие, посвящённое популяризации угольной энергетики. Его посетят руководители угольных компаний, шахтёры и лидеры энергетической отрасли.

В отличие от прошлого правительства США, Дональд Трамп делает акцент на развитие традиционных источников электроэнергии – атомная, газовая и угольная энергетика. При этом Трамп призывают к отмене проектов, связанных со строительством возобновляемых источников энергии (солнечные, ветряные электростанции и другое).

#сша #угольная промышленность #угольная электростанция #угольная энергетика
Источник: bloomberg.com
