[Zero]
На Прямую линию с президентом поступили сообщения от граждан, недовольных интернет-блокировками
Одно из таких сообщений вывели на экран

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступили вопросы и обращения граждан, связанные с интернет-блокировками.

Одно из таких сообщений, присланных посредством SMS, вывели на экран. Оно гласит: «Когда вернут “нормальный” Интернет? Невозможно даже отправить свои обращения президенту!». Также на экране показали вопрос, связанный с мессенджером MAX — гражданин поинтересовался, почему приложение не адаптировано для людей, с ограниченными возможностями по зрению.

Поступило много вопросов, связанных со специальной военной операцией (СВО), а также экономической ситуацией в стране — например, с увеличением НДС и повышением автомобильного утилизационного сбора. Вопрос о телефонных мошенниках задали напрямую. Президент ответил, что меры по данному вопросу принимаются, и число мошеннических преступлений сократилось на 7 %, но злоумышленники и дальше будут совершенствовать свои схемы.

«Как только кто-то с вами начинает говорить о деньгах, сразу же кладите трубку», — подчеркнул Путин.

#интернет #цензура #блокировки
Источник: t.me
