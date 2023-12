Об этом заявил старший вице-президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино

В ходе недавнего интервью старший вице-президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино заявил, что консоль Sony PlayStation 5 является, по его мнению, более привлекательной игровой платформой, нежели персональные компьютеры, поскольку для нее требуется меньше денежных вложений, а также меньше усилий по настройке. Впрочем, как отмечают специалисты ресурса TechSpot, ПК может также использоваться для работы, учебы и других задач, к тому же, его можно в будущем проапгрейдить. Консоль же обладает заранее заданными характеристиками, и улучшить ее производительность за счет замены процессора или графического ускорителя не представляется возможным.

реклама

По мнению господина Нишино, компании Sony пока не следует беспокоиться о производительности своей консоли, поскольку многие игры только начинают пользоваться предоставляемыми ей преимуществами, такими, как быстрая загрузка. В качестве примера топ-менеджер привел такой проект, как Marvel’s Spider-Man 2. Исходя из таких данных, скорый выход обновленной консоли Sony PlayStation 5 Pro со значительно увеличенным уровнем производительности выглядит маловероятным. Так, Нишино подчеркнул, что компании приходится прикладывать значительные усилия для обеспечения стабильных поставок комплектующих для PS5. Выпуск же PS5 Pro еще более осложнит логистику. Поэтому, по словам вице-президента Sony, приоритетом фирмы является увеличение доступности PS5 и обеспечение для нее достаточного количества высококачественного контента. Sony стремится как предложить своей аудитории увлекательные эксклюзивы, так и нарастить пользовательскую базу за счет телевизионных адаптаций некоторых хитов, например, The Last of Us.