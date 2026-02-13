По имеющимся данным, компания сделает ставку на своим наиболее успешные франшизы.

Накануне SEGA опубликовала финансовый отчёт за третий квартал, и цифры получились неоднозначными. Компании пришлось списать 200 миллионов долларов из-за обесценивания активов студии Rovio, которую SEGA приобрела в 2023 году. Однако, игроков сейчас волнует не столько бухгалтерия, сколько планы японского гиганта на будущее — и здесь ситуация выглядит позитивнее.

Источник изображения: SEGA

В разделе отчёта, посвященном стратегии на следующий финансовый год, SEGA чётко обозначила цель выпустить четыре крупные игры, основанные на своих главных франшизах. Учитывая, что следующий финансовый год продлится вплоть до марта 2027-го, это означает, что в ближайшие 12 месяцев должно появиться сразу несколько новинок.

Что именно скрывается под определением «основные интеллектуальные собственности», пока вопрос открытый. Портфель франшиз у компании внушительный, и многие проекты находятся в разработке уже давно. Например, почти наверняка в этот список попадет новый выпуск серии Sonic. Ранее сообщалось, что студия готовит прямое продолжение Sonic Frontiers, хотя официально игру ещё не анонсировали.

В разной стадии готовности находятся проекты, которые фанаты ждут уже не первый год. Среди них — стратегии Total War: Warhammer 40,000 и долгожданная Total War: Medieval III. Также в сети обсуждают ремейк Persona 4 и загадочный проект Stranger Than Heaven.

SEGA давно намекает, что работает над перезапуском Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage и Shinobi. Кроме того, в компании сейчас создают новую часть Virtua Fighter и сиквел Alien: Isolation.