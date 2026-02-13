По словам представителей компании, после нормализации ситуации на рынке памяти некоторые производители столкнутся с нехваткой контроллеров и микросхем питания.

Уже несколько кварталов подряд рынок лихорадит из-за острой нехватки микросхем памяти. Дефицит DRAM, который разгоняет бум искусственного интеллекта, добрался до производственных цепочек и теперь диктует свои условия даже крупным игрокам. Китайская компания SMIC, один из ведущих мировых производителей чипов, бьёт тревогу.

Источник изображения: SMIC

В недавнем отчёте о квартальной прибыли со-генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь обрисовал ситуацию довольно пессимистично: отрасль, по его словам, находится в состоянии острого кризиса. Все скупают память, и этот «суперцикл» больно бьёт по производителям смартфонов и компьютеров. Им не хватает не только самих модулей DRAM, но и сопутствующих микросхем питания, без которых любое устройство — просто груда металла.

SMIC заметила негативную тенденцию: некоторые клиенты, глядя на проблемы с поставками памяти, начали сокращать собственные заказы на производство чипов. Логика понятна: зачем заказывать партию процессоров или контроллеров, если их всё равно не с чем будет собирать из-за отсутствия DRAM? В SMIC уверены, что отказываться от заказов сейчас — значит добровольно уступить место на рынке, когда ситуация нормализуется.

По его словам, как только в этом году заработают новые производственные мощности, те, кто остановил свои конвейеры, окажутся у разбитого корыта: памяти будет вдоволь, а производить из нее нечего — мощности по выпуску логических чипов уже будут расписаны под завязку.

По сути, SMIC призывает клиентов заключать контракты вдолгую. Несмотря на текущую панику и дефицит, уже в 2027 году рынок может захлебнуться от изобилия DRAM, и тот, кто сохранит свои заказы сейчас, получит фору, когда спрос начнёт восстанавливаться. В противном случае есть риск попасть в классическую ловушку: когда память появится, свободных мощностей у производителей чипов уже не останется.