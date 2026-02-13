В последние месяцы злоумышленники всё чаще заменяют модули DDR5 на подделки или планки DDR4. Компания планирует обезопасить геймеров за счёт внедрения прозрачной упаковки.

Покупка комплекта оперативной памяти в последнее время превратилась в квест. В погоне за выгодой всё чаще можно нарваться на подделку, которая внешне выглядит как дорогой комплект DDR5, а внутри оказывается старый добрый набор DDR4. Ситуация стала настолько серьёзной, что один из лидеров рынка, компания Corsair, решил сменить упаковку своих модулей Vengeance.

Источник изображения: Corsair

Из-за роста цен на комплектующие активизировались мошенники, и в продаже стали появляться откровенно фейковые наборы. Схема простая: покупатель заказывает современную DDR5, распаковывает коробку, а там — либо планка попроще, либо вовсе DDR4. И если раньше можно было винить только продавцов, то теперь выяснилось, что и упаковка играет на руку злоумышленникам. Непрозрачные картонные коробки не позволяли увидеть товар до покупки, и этим пользовались те, кто подменял содержимое.

Corsair решила исправить эту проблему. Компания официально анонсировала переход на новую, полностью прозрачную упаковку для своей популярной линейки Vengeance DDR5. Теперь модуль памяти видно со всех сторон ещё до того, как пользователь распечатает коробку. Потенциальный покупатель может лично убедиться, что внутри именно та планка, за которую он платит, а не кустарная подделка.

Но прозрачность — не единственное изменение. Новая упаковка получила защитную пломбу, которая гарантированно разрушается при первом вскрытии. То есть переклеить её или незаметно подменить содержимое станет практически невозможно. Если пломба сломана — товар кто-то уже открывал и брать его не стоит.

Источник изображения: Corsair

«Поскольку цены на чипы памяти продолжают расти, защита продукта становится вопросом принципа. Мы обновили упаковку, сделав ставку на безопасность и прозрачность, но не в ущерб экологии», — заявили в компании.

Впрочем, в Corsair признают, что перевести всю линейку на новый формат моментально не получится. Какое-то время на полках ещё будут встречаться привычные картонные коробки. Чтобы обезопасить покупателей и в этом случае, производитель вернёт старую добрую практику со специальными защитными наклейками. Они будут наноситься на швы коробки, и их повреждение тоже станет маркером того, что комплект могли вскрыть.