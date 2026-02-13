Дата выхода Castlevania: Belmont's Curse пока не раскрывается, но релиз состоится в течение 2026 года.

Компания Konami выбрала февральскую презентацию PlayStation State of Play, чтобы снять покров тайны с новой игры — Castlevania: Belmont's Curse. И, судя по первому впечатлению, японские разработчики решили всерьёз взяться за былое величие.

Главным героем станет Тревор Бельмонт, который, судя по названию («Проклятие Бельмонта»), столкнётся с чем-то большим, чем просто очередная армия нежити. Учитывая, что он последний из своего знаменитого рода охотников на вампиров, атмосфера обречённости и борьбы за наследие, видимо, станет ключевой. Самое интересное, что жанр игры заявлен как метроидвания. Звучит логично, ведь именно игры Castlevania, в особенности Symphony of the Night, в своё время и дали название этому жанру вместе с Metroid.

Впрочем, здесь есть важный нюанс. Разработкой занимается не только сама Konami, но и приглашенные специалисты — студии Evil Empire и Motion Twin. Для тех, кто в курсе, именно эти ребята подарили миру феномен Dead Cells. Их стиль заключается в стремительном, вязком и невероятно драйвовом геймплее с элементами «рогалика». Что из этого выйдет в мрачном мире Бельмонтов — пока загадка, но потенциал у коллаборации огромный.

Предыдущая крупная игра серии, Lords of Shadow 2, вышла аж в 2014 году. С тех пор фанаты жили воспоминаниями, переизданиями старых хитов да надеждами. И вот, спустя 12 лет тишины, знаменитый кнут Бельмонта снова засвистит в воздухе. Анонс Belmont's Curse приурочен к 40-летию серии. Первая Castlevania вышла в далеком 1986 году на японской Famicom Disk System. Франшиза не просто задавала тренды — она их создавала.

Теперь Konami, похоже, готова не просто эксплуатировать ностальгию, а попытаться переосмыслить жанр, который сама же и породила. Однако, точная дата релиза пока держится в секрете. В анонсе лишь сказано, что игра выйдет в 2026 году, так что, скорее всего, ждать осталось не так долго.