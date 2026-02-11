Также компания обязалась исправить маркировки на коробках своих комплектов оперативной памяти.

Пользователи, покупавшие оперативную память G.Skill для своих игровых сборок, столкнулись с неприятным сюрпризом. Компанию уличили в том, что заявленные на коробке частоты памяти не являются правдивыми. Чтобы модуль заработал на заявленной скорости, нужно было буквально экспериментировать с BIOS. За такое введение в заблуждение производитель заплатит 2,4 миллиона долларов.

Источник изображения: G.Skill

Всё началось с коллективного иска, который охватил покупателей из США, приобретавших планки DDR4 и DDR5 с января 2018 по январь 2026 года. Речь идёт о модулях, у которых заявленная скорость превышала 2133 МГц для DDR4 и 4800 МГц для DDR5. Истцы заявили: в рекламе и на упаковке создавалось ощущение, что память готова работать на максимуме сразу, без дополнительных манипуляций. В реальности же для достижения этих показателей требовался ручной разгон или настройка BIOS.

G.Skill настаивает, что никакого обмана не было, и не признала вину, однако и не пошла в суд. Стороны договорились в досудебном порядке. В итоге G.Skill переведёт в фонд урегулирования почти два с половиной миллиона долларов.

Правда, до покупателей дойдёт лишь часть этих денег. Почти 300 тысяч уйдёт на организационные расходы, адвокатам достанется до 800 тысяч плюс неучтённые пока судебные издержки. И ещё по 5 тысяч получат инициаторы иска в качестве премии. Всё, что останется, разделят между подавшими заявки — сумма каждому будет зависеть от числа участников. Предел — пять покупок на одно домохозяйство, но только при наличии подтверждения.

В результате соглашения G.Skill пообещала исправить упаковку, сайты и данные для магазинов. Теперь максимальная скорость будет честно помечена словом «до», а рядом появится дисклеймер: «Требуется разгон/настройка BIOS. Фактическая производительность зависит от процессора и материнской платы». Маленькая строчка, которая могла бы спасти нервы тысячам сборщиков ПК, если бы появилась лет на семь раньше.

Пока изменения касаются только американского рынка. Но, учитывая, что коробки с памятью продаются по всему миру, вполне возможно, что и другие регионы со временем увидят более честные спецификации.