При этом компания заявляет, что продолжит нанимать сотрудников и наращивать инвестиции в «стратегически важных областях»

Amazon продолжает масштабную реструктуризацию, начатую прошлой осенью. После октябрьского сокращения 14 тысяч сотрудников компания объявила о новом этапе, в рамках которого будут ликвидированы ещё 16 тысяч должностей. Общее количество уволенных сотрудников, оставит 30 тысяч человек.

Amazon

Может быть интересно

Официальной причиной новой волны сокращений компания называет стремление уменьшить бюрократию и сократить количество уровней управления для повышения операционной эффективности. В заявлении Amazon не упоминается замена людей искусственным интеллектом и автоматизацией. Однако, эксперты считают этот фактор ключевым. «В процессе внедрения этих изменений мы продолжим нанимать сотрудников и инвестировать в стратегически важные области», — отмечается в сообщении компании.

При этом точное число новых рабочих мест не раскрывается. Пострадавшим сотрудникам в США гарантируется 90 дней на поиск другой позиции внутри Amazon. Тем, кому не удастся трудоустроиться в компании, будет предоставлено выходное пособие и иная поддержка. Условия для сотрудников других регионов могут отличаться в зависимости от местного законодательства.

Цифры в 30 тысяч кажутся огромными. Однако, для Amazon с её глобальным штатом в 1,6 миллиона человек это относительно небольшое сокращение. Гораздо более значимым трендом, как ранее сообщала The New York Times, является стратегия компании по предотвращению найма более 160 тысяч новых сотрудников к 2027 году за счёт повсеместного внедрения робототехники и ИИ.