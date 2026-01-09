Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Стоимость партии из 100 серверных планок DDR5 в Китае выросла до 700 тысяч долларов
Речь идёт о серверных модулях Samsung и SK Hynix объёмом 256 ГБ

На спотовом рынке Китая цены на высокопроизводительные модули DDR5 взлетели настолько, что партия из 100 серверных планок оценивается в 5 миллионов юаней или 700 000 долларов. Для понимания, за эти деньги можно купить жильё в одном из самых дорогих городов мира.

Серверная оперативная память

Речь идёт о серверных модулях Samsung и SK Hynix объёмом 256 ГБ. Как сообщает издание Jiemian, цена за одну такую планку выросла более чем на 40 000 юаней или около 5700 долларов. Отдельные предложения доходят до 49 999 юаней — почти 7000 долларов. Однако, эти астрономические цифры почти не находят отклика у покупателей. Торговцы на крупнейшем рынке электроники Хуацянбэй в Шэньчжэне отмечают, что, несмотря на скачок цен, клиенты не спешат заключать сделки.

Хуацянбэй — уникальное место в Китае. Он находится между официальными каналами поставок и серым рынком, что делает его чувствительным индикатором дефицита. Но сейчас этот рынок демонстрирует парадокс: цены взлетели из-за опасений будущего дефицита, но реальный спрос не поспевает за таким ростом. Покупатели боятся оказаться с чрезмерно дорогими запасами на руках.

Ситуацию усугубляют глобальные тренды. Производители памяти перераспределяют мощности в пользу серверных решений для искусственного интеллекта, сокращая выпуск стандартной DRAM. Это привело к дефициту и резкому росту контрактных цен, который продолжится в начале 2026 года. Китайские компании остаются небольшими игроками на фоне корейских гигантов, доминирующих на рынке высокопроизводительной серверной памяти. Это делает страну уязвимой к любым колебаниям глобальных поставок.

#китай #ddr5 #оперативная память #комплектующие
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
5
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
7
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
96
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
15
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
15
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
12
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Юрий Соколов
10:19
то его волновая природа не проявится (далее по тексту)
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
akzi
10:17
Первый минус - нагрев прямо за матрицей! разве что некоторые потолще старые тв, за которыми можно уместить... Второй минус - дисбаланс веса, уже не поровну, как чаще всего у тв, если у вас поворотн...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Хвост ушастый
09:57
Находятся же еще верующие в черные дыры, и прочие кванты. Впрочем за деньги все бывает, любое проституирование. ЗЫ 7. Если Вы верите в существование «черных дыр», то, очевидно, что Вселенна...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Сергей Анатолич
09:30
В недалёком будущем в польше так же обоснуется правительство украины в изгнании! Прецеденты были, так что это дело времени.
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
Евгений Васютин
09:09
вас не смещает, что "эксклюзивов на старте" у первого свитч - это порты с нинтендо вии ю?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dveroeb
08:39
Как ему не надоедает нести этот бред? То терминал ему подай, то не копируй образ в ram.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Garthar
08:31
О госпаде, не ужели на сайте есть реально авторский контент хоть как-то связанный с компами. А то кроме срача линуксоидов и политоты я уже забыл что тут бывает что-то другое
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Garthar
08:21
А если сходить на тот же РБК то там почему-то окажется что 0.6% это только за 4квартал. А в целом за год 1%. А вот если посмотреть на структурные данные по экспорту, то внезапно окажется что за послед...
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
222
08:11
лучше бы на трамвае ездили и не корчили из себя мажора
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
do66epman
08:10
разве что тебе.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter