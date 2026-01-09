Речь идёт о серверных модулях Samsung и SK Hynix объёмом 256 ГБ

На спотовом рынке Китая цены на высокопроизводительные модули DDR5 взлетели настолько, что партия из 100 серверных планок оценивается в 5 миллионов юаней или 700 000 долларов. Для понимания, за эти деньги можно купить жильё в одном из самых дорогих городов мира.

Серверная оперативная память

Речь идёт о серверных модулях Samsung и SK Hynix объёмом 256 ГБ. Как сообщает издание Jiemian, цена за одну такую планку выросла более чем на 40 000 юаней или около 5700 долларов. Отдельные предложения доходят до 49 999 юаней — почти 7000 долларов. Однако, эти астрономические цифры почти не находят отклика у покупателей. Торговцы на крупнейшем рынке электроники Хуацянбэй в Шэньчжэне отмечают, что, несмотря на скачок цен, клиенты не спешат заключать сделки.

Хуацянбэй — уникальное место в Китае. Он находится между официальными каналами поставок и серым рынком, что делает его чувствительным индикатором дефицита. Но сейчас этот рынок демонстрирует парадокс: цены взлетели из-за опасений будущего дефицита, но реальный спрос не поспевает за таким ростом. Покупатели боятся оказаться с чрезмерно дорогими запасами на руках.

Ситуацию усугубляют глобальные тренды. Производители памяти перераспределяют мощности в пользу серверных решений для искусственного интеллекта, сокращая выпуск стандартной DRAM. Это привело к дефициту и резкому росту контрактных цен, который продолжится в начале 2026 года. Китайские компании остаются небольшими игроками на фоне корейских гигантов, доминирующих на рынке высокопроизводительной серверной памяти. Это делает страну уязвимой к любым колебаниям глобальных поставок.